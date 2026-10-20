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(Ajouts: CSN, Blackstone, SpaceX et Telecom Italia Mises à jour: Salesforce)

Les offres publiques d’achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées mardi à 20 h 20 GMT:

** Un consortium mené par le Trésor italien reste déterminé à racheter l'unité de câbles sous-marins de Telecom Italia

TLIT.MI , a déclaré le groupe de télécommunications après l’expiration du délai fixé pour la conclusion de l’opération, dans l’attente d’une autorisation requise de la part des autorités réglementaires américaines. nL6N46611I

** Les actionnaires de SpaceX SPCX.O souhaitent savoir quand le fabricant de fusées fusionnera avec Tesla TSLA.O , réunissant ainsi deux des plus grandes entreprises d’Elon Musk dans une union sur laquelle les investisseurs spéculent depuis longtemps. nL6N46612X

** Blackstone Inc BX.N et Warburg Pincus étudient la vente d’IntraFi, ce qui pourrait valoriser cette entreprise de technologie financière à plus de 10 milliards de dollars, selon des sources proches du dossier. nL6N4651A1

** Le sidérurgiste brésilien CSN CSNA3.SA poursuit son appel d’offres pour la cession de son activité cimentière, a indiqué la société dans un communiqué boursier. nS0N45E022

**Salesforce CRM.N rachète Braze BRZE.O dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 5,66 milliards de dollars, renforçant ainsi sa stratégie en matière d'intelligence artificielle grâce à des outils permettant aux marques d'envoyer des messages personnalisés et de réagir en temps réel au comportement des clients. nL6N4660T8

** Prudential Financial PRU.N a annoncé qu'elle céderait ses filiales brésiliennes et mexicaines au groupe d'assurance français CNP Assurances pour 4,03 milliards de dollars en numéraire, dans le cadre de sa stratégie visant à simplifier ses activités. nL4N4660PB

** Gulf Keystone Petroleum GKP.L a annoncé sa fusion avec la société norvégienne ShaMaran Petroleum SNMS.OL dans le cadre d’une opération 50-50 entièrement en actions d’une valeur de 601 millions de dollars, créant ainsi l’un des plus grands producteurs de la région du Kurdistan irakien, riche en pétrole. nL4N4660C2

** La deuxième plus grande banque italienne, UniCredit

CRDI.MI , a annoncé qu’elle réintégrait en interne son unité de services de titres nationaux, deux décennies après avoir externalisé cette activité à la Société Générale SOGN.PA .

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** Le groupe d'ingénierie italien Maire MTCM.MI a indiqué que sa filiale Nextchem avait signé des accords contraignants en vue d'acquérir la société suédoise MEAB AB et la société allemande MEAB GmbH pour un montant maximal de 8 millions d'euros (9 millions de dollars). nFWN4651G4

** La société singapourienne Keppel KPLM.SI a annoncé qu’elle céderait une participation de 51 % dans K-Commercial, l’entité propriétaire de l’immeuble de bureaux Keppel South Central, à Keppel REIT KASA.SI pour environ 611 millions de dollars singapouriens (477,42 millions de dollars). nL4N4651QE

** Tradeweb Markets TW.O a annoncé lundi qu’elle allait acquérir la plateforme de transactions d’obligations Trumid pour environ 1,97 milliard de dollars, dans le but de renforcer sa présence sur les marchés américains des obligations d’entreprises. nL4N4651KL