 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 20/10/2026 à 22:21

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouts: CSN, Blackstone, SpaceX et Telecom Italia Mises à jour: Salesforce)

Les offres publiques d’achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées mardi à 20 h 20 GMT:

** Un consortium mené par le Trésor italien reste déterminé à racheter l'unité de câbles sous-marins de Telecom Italia

TLIT.MI , a déclaré le groupe de télécommunications après l’expiration du délai fixé pour la conclusion de l’opération, dans l’attente d’une autorisation requise de la part des autorités réglementaires américaines. nL6N46611I

** Les actionnaires de SpaceX SPCX.O souhaitent savoir quand le fabricant de fusées fusionnera avec Tesla TSLA.O , réunissant ainsi deux des plus grandes entreprises d’Elon Musk dans une union sur laquelle les investisseurs spéculent depuis longtemps. nL6N46612X

** Blackstone Inc BX.N et Warburg Pincus étudient la vente d’IntraFi, ce qui pourrait valoriser cette entreprise de technologie financière à plus de 10 milliards de dollars, selon des sources proches du dossier. nL6N4651A1

** Le sidérurgiste brésilien CSN CSNA3.SA poursuit son appel d’offres pour la cession de son activité cimentière, a indiqué la société dans un communiqué boursier. nS0N45E022

**Salesforce CRM.N rachète Braze BRZE.O dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 5,66 milliards de dollars, renforçant ainsi sa stratégie en matière d'intelligence artificielle grâce à des outils permettant aux marques d'envoyer des messages personnalisés et de réagir en temps réel au comportement des clients. nL6N4660T8

** Prudential Financial PRU.N a annoncé qu'elle céderait ses filiales brésiliennes et mexicaines au groupe d'assurance français CNP Assurances pour 4,03 milliards de dollars en numéraire, dans le cadre de sa stratégie visant à simplifier ses activités. nL4N4660PB

** Gulf Keystone Petroleum GKP.L a annoncé sa fusion avec la société norvégienne ShaMaran Petroleum SNMS.OL dans le cadre d’une opération 50-50 entièrement en actions d’une valeur de 601 millions de dollars, créant ainsi l’un des plus grands producteurs de la région du Kurdistan irakien, riche en pétrole. nL4N4660C2

** La deuxième plus grande banque italienne, UniCredit

CRDI.MI , a annoncé qu’elle réintégrait en interne son unité de services de titres nationaux, deux décennies après avoir externalisé cette activité à la Société Générale SOGN.PA .

nL8N4660A4

** Le groupe d'ingénierie italien Maire MTCM.MI a indiqué que sa filiale Nextchem avait signé des accords contraignants en vue d'acquérir la société suédoise MEAB AB et la société allemande MEAB GmbH pour un montant maximal de 8 millions d'euros (9 millions de dollars). nFWN4651G4

** La société singapourienne Keppel KPLM.SI a annoncé qu’elle céderait une participation de 51 % dans K-Commercial, l’entité propriétaire de l’immeuble de bureaux Keppel South Central, à Keppel REIT KASA.SI pour environ 611 millions de dollars singapouriens (477,42 millions de dollars). nL4N4651QE

** Tradeweb Markets TW.O a annoncé lundi qu’elle allait acquérir la plateforme de transactions d’obligations Trumid pour environ 1,97 milliard de dollars, dans le but de renforcer sa présence sur les marchés américains des obligations d’entreprises. nL4N4651KL

Fusions / Acquisitions
Véhicules électriques

Valeurs associées

BLACKSTONE
110,370 USD NYSE +3,04%
BRAZE RG-A
45,5700 USD NASDAQ +51,70%
GULF KEYSTONE PT
206,500 GBX LSE -8,22%
Gaz naturel
3,06 USD NYMEX 0,00%
KEPPEL
6,970 EUR Tradegate -1,61%
KEPPEL
7,3700 USD OTCBB 0,00%
MAIRE
12,250 EUR MIL -0,97%
PRUDENTIAL WEALT
115,225 USD NYSE +1,39%
Pétrole Brent
109,17 USD Ice Europ 0,00%
Pétrole WTI
98,25 USD Ice Europ -5,09%
SALESFORCE
242,440 USD NYSE -0,03%
SOCIETE GENERALE
62,060 EUR Euronext Paris -0,34%
SPACEX
147,9400 USD NASDAQ -0,01%
TELECOM ITALIA-RG
5,630 EUR MIL +0,88%
TESLA
373,7100 USD NASDAQ +1,54%
TRADEWEB MKTS RG-A
119,3700 USD NASDAQ +4,07%
UNICREDIT
74,120 EUR MIL -0,58%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

BOURSORAMA est une filiale à 100% de Société Générale

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
109,17 0,00%
CAC 40
7 838,49 -0,38%
NANOBIOTIX
21,2 +12,47%
GENFIT
9 +8,30%
TOTALENERGIES
79,94 -0,73%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank