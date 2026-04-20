OFFRE MATINALE AMERIQUE-Feu vert, feu rouge

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.) par Mike Dolan

Ce qui compte aujourd'hui sur les marchés américains et mondiaux Par Mike Dolan , rédacteur en chef, Finance et marchés

Stop-go, stop-go. L'exubérance du marché de vendredi à l'ouverture du détroit d'Ormuz s'est à nouveau éteinte lundi, le week-end ayant vu l'Iran passer du feu vert au rouge en raison de la poursuite du blocus des ports iraniens par les États-Unis. La tension est montée lorsque les troupes iraniennes ont tiré sur des pétroliers et que les États-Unis ont saisi un cargo iranien . Les marchés et les deux belligérants ne savent pas exactement ce qui a été convenu vendredi avant que l'Iran ne rouvre temporairement la voie d'eau - c'est du moins ce qu'il semble.

Je reviendrai sur cette question et sur d'autres points ci-dessous. Mais d'abord, écoutez le dernier épisode du podcast quotidien Morning Bid , où je discute de l'élan continu de la technologie et des nouvelles turbulences politiques en Grande-Bretagne.

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FEU VERT, FEU ROUGE

De nouveaux pourparlers de paix pourraient avoir lieu cette semaine, des émissaires américains se rendant à Islamabad lundi, bien que Téhéran ait déclaré qu'il n'y participerait pas. . Le cessez-le-feu de deux semaines entre les deux parties doit expirer mercredi. En ce qui concerne les prix du pétrole, la chute de 9 % vendredi a été suivie d'un rebond de 5 % lundi. Toutefois, les prix du brut restent inférieurs à 100 dollars le baril, et une vingtaine de navires ont réussi à franchir le détroit contesté samedi, soit le plus grand nombre depuis le 1er mars. Les marchés boursiers asiatiques ont été beaucoup moins perturbés par les tensions du week-end qu'ils ne l'ont été par des nouvelles similaires au cours des derniers mois. Peut-être ont-ils réagi en partie aux gains de Wall Street de plus de 1 % vendredi et à la 13e journée consécutive de gains pour le Nasdaq, un marché à forte composante technologique, ce qui ne s'était pas produit depuis 1992. Un 13e jour malchanceux? L'optimisme technologique prend à nouveau le dessus sur les préoccupations géopolitiques - ou est même en partie motivé par celles-ci . Tesla sera mercredi le premier des "Sept Magnifiques" à publier ses résultats du premier trimestre. Entre-temps, les actions européennes ont glissé tôt lundi, les contrats à terme de Wall Street ont légèrement baissé , et le dollar a rebondi .

D'une manière plus générale, cependant, on a le sentiment qu'en dépit des va-et-vient dans le Golfe au cours du week-end, le début de la fin du conflit est peut-être en vue, même s'il faut des semaines ou des mois pour que l'approvisionnement physique en pétrole revienne à la normale. Ailleurs, la Chine a laissé ses taux d'intérêt directeurs inchangés lundi, tandis que les marchés britanniques sont attentifs à la pression croissante sur le Premier ministre Keir Starmer. M. Starmer s'adressera au Parlement plus tard dans la journée pour expliquer ce qu'il savait - ou ne savait pas - au sujet de l'examen de sécurité de l'ancien ambassadeur américain Peter Mandelson, qui a été limogé en septembre dernier en raison de ses liens avec l'ancien délinquant sexuel Jeffrey Epstein.

Les marchés semblent moins préoccupés par de nouvelles élections que par la perspective que Starmer soit démis de ses fonctions par le parti travailliste au pouvoir.

Graphique du jour Même si les armes se taisent, il faudra des mois, voire des années, pour que les flux transitant par l'étroit détroit d'Ormuz retrouvent leur niveau d'avant-guerre. Un rééquilibrage complet de la flotte mondiale de pétroliers et un retour des opérations de chargement dans le Golfe aux rythmes d'avant-guerre prendront probablement au moins huit à douze semaines, même dans des conditions bénignes, écrit Ron Bousso, chroniqueur du ROI sur l'énergie .

Événements à surveiller aujourd'hui

* IPC de mars au Canada (8:30 a.m. EDT)

* Arrivée prévue des émissaires américains à Islamabad pour les pourparlers annoncés

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