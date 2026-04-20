(Actualisé avec secteur de l'énergie, USA Rare Earth, fabricant de thérapies psychedeliques, cours en avant-Bourse et contrats à terme)

Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,58% pour le Dow Jones .DJI , de 0,44% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,42% pour le Nasdaq .IXIC :

* SECTEUR DE L'ÉNERGIE - EXXON MOBIL XOM.N et CHEVRON

CVX.N progressent respectivement de 2% et 1,9% dans les échanges en avant-Bourse, aidées par la nouvelle flambée des prix du pétrole.

* MARVELL TECHNOLOGY MRVL.O et GOOGLE GOOGL.O - Les deux entreprises seraient en pourparlers pour développer de nouvelles puces IA, a rapporté The Information en citant deux personnes au fait des discussions.

Dans les échanges avant-Bourse, l'action du fabricant de puces progresse de 7% en avant-Bourse.

* QXO QXO.N - Le distributeur américain de matériaux de construction a conclu dimanche un accord de 17 milliards de dollars (14,46 milliards d'euros) en vue d'acquérir le distributeur et installateur de produits de construction TOPBUILD BLD.N , s'inscrivant ainsi dans la vague d'acquisitions menées par le groupe sous la houlette du milliardaire Brad Jacobs, spécialiste des fusions-acquisitions.

L'action TopBuid grimpe de 18% en avant-Bourse, tandis que QXO perd 4,4%.

* SECTEUR BANCAIRE - L'administration Trump et le directeur général d'Anthropic ont discuté vendredi d'une collaboration entre le Pentagone et l'entreprise spécialisée dans l'IA concernant l'utilisation des modèles de cette dernière.

Cette rencontre intervient alors que plusieurs régulateurs et dirigeants ont déclaré que Mythos, le modèle d'IA de pointe développé par Anthropic, représente une menace pour le système bancaire mondial.

* APPLE AAPL.O - Un tribunal américain a donné raison vendredi au géant technologique face à la demande de la société de technologie médicale MASIMO MASI.O visant à rétablir une interdiction d'importation sur les Apple Watch.

* AMERICAN AIRLINES AAL.O - La compagnie aérienne a déclaré vendredi ne pas être intéressée par une fusion avec UNITED AIRLINES UAL.O et n'avoir mené aucune discussion en ce sens, réduisant ainsi les chances d'un accord susceptible de bouleverser le secteur et qui se heurterait à un examen rigoureux de l'autorité américaine de la concurrence.

L'action chute de 3,1% avant la cloche, dans un contexte de pression sur les valeurs du voyage avec la flambée des cours du pétrole.

* ELI LILLY LLY.N - Le laboratoire pharmaceutique américain serait en négociations avancées en vue d'acquérir la société de biotechnologie Kelonia Therapeutics pour plus de deux milliards de dollars, a rapporté dimanche le Wall Street Journal.

* USA RARE EARTH USAR.O - La société américaine spécialisée dans les terres rares a annoncé lundi qu'elle allait acquérir la société minière brésilienne Serra Verde pour 2,8 milliards de dollars (2,38 milliards d'euros) en espèces et en actions

* FABRICANTS DE THERAPIES PSYCHEDELIQUES- Les sociétés spécialisées dans le développement de médicaments psychédéliques progressent en avant-Bourse après que le président américain Donald Trump a signé un décret visant à accélérer les procédures d'examen et à augmenter le financement fédéral de la recherche dans ce domaine.

ATAI LIFE SCIENCES ATAI.O bondit de 27,3% en avant-Bourse, tandis que DEFINIUM THERAPEUTICS DFTX.O gagne 13%, COMPASS PATHWAYS CMPS.O 25,8 % et GH RESEARCH GHRS.O 18,9%.

(Rédigé par Coralie Lamarque et Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)