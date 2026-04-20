 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
information fournie par Reuters 20/04/2026 à 13:51

(Actualisé avec secteur de l'énergie, USA Rare Earth, fabricant de thérapies psychedeliques, cours en avant-Bourse et contrats à terme)

Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,58% pour le Dow Jones .DJI , de 0,44% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,42% pour le Nasdaq .IXIC :

* SECTEUR DE L'ÉNERGIE - EXXON MOBIL XOM.N et CHEVRON

CVX.N progressent respectivement de 2% et 1,9% dans les échanges en avant-Bourse, aidées par la nouvelle flambée des prix du pétrole.

* MARVELL TECHNOLOGY MRVL.O et GOOGLE GOOGL.O - Les deux entreprises seraient en pourparlers pour développer de nouvelles puces IA, a rapporté The Information en citant deux personnes au fait des discussions.

Dans les échanges avant-Bourse, l'action du fabricant de puces progresse de 7% en avant-Bourse.

* QXO QXO.N - Le distributeur américain de matériaux de construction a conclu dimanche un accord de 17 milliards de dollars (14,46 milliards d'euros) en vue d'acquérir le distributeur et installateur de produits de construction TOPBUILD BLD.N , s'inscrivant ainsi dans la vague d'acquisitions menées par le groupe sous la houlette du milliardaire Brad Jacobs, spécialiste des fusions-acquisitions.

L'action TopBuid grimpe de 18% en avant-Bourse, tandis que QXO perd 4,4%.

* SECTEUR BANCAIRE - L'administration Trump et le directeur général d'Anthropic ont discuté vendredi d'une collaboration entre le Pentagone et l'entreprise spécialisée dans l'IA concernant l'utilisation des modèles de cette dernière.

Cette rencontre intervient alors que plusieurs régulateurs et dirigeants ont déclaré que Mythos, le modèle d'IA de pointe développé par Anthropic, représente une menace pour le système bancaire mondial.

* APPLE AAPL.O - Un tribunal américain a donné raison vendredi au géant technologique face à la demande de la société de technologie médicale MASIMO MASI.O visant à rétablir une interdiction d'importation sur les Apple Watch.

* AMERICAN AIRLINES AAL.O - La compagnie aérienne a déclaré vendredi ne pas être intéressée par une fusion avec UNITED AIRLINES UAL.O et n'avoir mené aucune discussion en ce sens, réduisant ainsi les chances d'un accord susceptible de bouleverser le secteur et qui se heurterait à un examen rigoureux de l'autorité américaine de la concurrence.

L'action chute de 3,1% avant la cloche, dans un contexte de pression sur les valeurs du voyage avec la flambée des cours du pétrole.

* ELI LILLY LLY.N - Le laboratoire pharmaceutique américain serait en négociations avancées en vue d'acquérir la société de biotechnologie Kelonia Therapeutics pour plus de deux milliards de dollars, a rapporté dimanche le Wall Street Journal.

* USA RARE EARTH USAR.O - La société américaine spécialisée dans les terres rares a annoncé lundi qu'elle allait acquérir la société minière brésilienne Serra Verde pour 2,8 milliards de dollars (2,38 milliards d'euros) en espèces et en actions

* FABRICANTS DE THERAPIES PSYCHEDELIQUES- Les sociétés spécialisées dans le développement de médicaments psychédéliques progressent en avant-Bourse après que le président américain Donald Trump a signé un décret visant à accélérer les procédures d'examen et à augmenter le financement fédéral de la recherche dans ce domaine.

ATAI LIFE SCIENCES ATAI.O bondit de 27,3% en avant-Bourse, tandis que DEFINIUM THERAPEUTICS DFTX.O gagne 13%, COMPASS PATHWAYS CMPS.O 25,8 % et GH RESEARCH GHRS.O 18,9%.

(Rédigé par Coralie Lamarque et Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

ALPHABET-A
338,5900 USD NASDAQ -0,90%
AMERICAN AIRLINE
12,2450 USD NASDAQ -4,19%
APPLE
273,1500 USD NASDAQ +1,08%
ATAI BECKLEY
4,9850 USD NASDAQ +23,70%
CHEVRON
183,700 USD NYSE -0,21%
COMPASS PATH SP ADR
9,4999 USD NASDAQ +42,64%
DEFINIUM
22,9750 USD NASDAQ +1,30%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
49 407,17 Pts Index Ex -0,08%
ELI LILLY & CO
927,400 USD NYSE +0,08%
EXXON MOBIL
148,525 USD NYSE +1,42%
GH RSRCH
21,4500 USD NASDAQ +16,96%
Gaz naturel
2,67 USD NYMEX 0,00%
MARVELL TECH
148,7600 USD NASDAQ +6,49%
MASIMO
178,4050 USD NASDAQ 0,00%
NASDAQ Composite
24 397,02 Pts Index Ex -0,29%
Pétrole Brent
95,45 USD Ice Europ +3,78%
Pétrole WTI
89,61 USD Ice Europ +5,47%
S&P 500 INDEX
7 109,42 Pts CBOE -0,23%
TOPBUILD
488,250 USD NYSE +19,02%
UNITED AIRLINES
99,3700 USD NASDAQ -2,39%
USA RARE EARTH RG-A
22,6400 USD NASDAQ +13,48%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank