L'impasse diplomatique au M.-O. pénalise les Bourses, le pétrole repart à la hausse

Les traders travaillent sur le parquet de la Bourse de New York

par Coralie Lamarque

Wall Street est attendue en baisse et les Bourses ‌européennes restent dans le rouge lundi à mi-séance, la brève réouverture du détroit d'Ormuz et l'impasse diplomatique entre Washington et Téhéran pesant ​sur le moral des investisseurs des deux côtés de l'Atlantique. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en baisse de 0,59% pour le Dow Jones, de 0,51% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,47% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 ​perd 1,09% à 8.333,05 points vers 11h19 GMT. À Francfort, le Dax recule de 1,36% et à Londres, le FTSE 100 cède 0,71%.

L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de ​1,40%, le FTSEurofirst 300 est en baisse de 1,08% et le ⁠Stoxx 600 de 1,06%.

Après un certain regain d'optimisme boursier la semaine dernière, les espoirs d'une fin proche du conflit ‌au Moyen-Orient se sont amenuisés après les dernières déclarations de Washington et Téhéran concernant les pourparlers de paix.

Alors que le cessez-le-feu entre Téhéran et Washington arrive à échéance dans la nuit de mardi à mercredi, ​l'Iran a exclu pour l'heure de participer à ‌un nouveau cycle de négociations, tandis qu'une délégation américaine doit arriver lundi soir à Islamabad ⁠dans cette perspective.

Repassés sous la barre des 90 dollars le baril en fin de semaine, les cours du pétrole repartent à la hausse, après que la réouverture tant attendue du détroit d'Ormuz n'a été effective que quelques heures vendredi. Le Brent prend 5,17% à 95,05 ⁠dollars le baril et le ‌brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) progresse de 6,24% à 89,08 dollars.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL ⁠STREET

VALEURS EN EUROPE

Les compartiments du tourisme, du luxe, de l'automobile et de la défense pâtissent particulièrement de la situation au Moyen ‌Orient, perdant chacun près de 2%.

À l'inverse, les valeurs énergétiques profitent de nouveau de la fermeture du détroit d'Ormuz ⁠et du regain des prix du pétrole, TotalEnergies et BP gagnant respectivement 2,12% et 3,01%

TAUX

Le ⁠retour des craintes inflationnistes fait grimper ‌de nouveau les rendements obligataires après le recul de vendredi à la suite de l'annonce par l'Iran de la réouverture du détroit ​d'Ormuz.

Le rendement des Treasuries à dix ans avance de 2,6 points ‌de base à 4,2697%. Le deux ans gagne 3,1 points de base à 3,7310%.

Le rendement du Bund allemand à dix ans prend 3,1 points de base ​à 2,9966%, tandis que le deux ans gagne 4,3 points de base à 2,4661%.

Les répercussions du conflit au Moyen-Orient restent un sujet d'inquiétude majeur pour les investisseurs et les responsables de politique monétaire.

Les prix à la production en Allemagne ont progressé beaucoup ⁠plus que prévu sur un mois en mars, montrent les données publiées lundi par l'Office fédéral de la statistique. La Banque centrale européenne (BCE) et la Réserve fédérale américaine (Fed) tiendront leur réunion de politique monétaire la semaine prochaine.

CHANGES

L'incertitude face à l'impasse diplomatique au Moyen-Orient nourrit l'appétit pour les valeurs refuge telles que le billet vert.

Le dollar gagne 0,15% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro grapille 0,03% à 1,1766 dollar.

PLUS AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA DU 20 AVRIL

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé ​par Coralie Lamarque, édité par Blandine Hénault)