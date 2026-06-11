OFFRE DU MATIN EN EUROPE-Les inquiétudes liées à la technologie et à la guerre sapent la confiance

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11 juin - Perspectives sur la journée à venir sur les marchés européens et mondiaux, par Gregor Stuart Hunter

Le pétrole est de nouveau en ébullition et les marchés boursiers peinent à trouver un plancher après la vague de ventes de cette semaine , déclenchée par de nouveaux revers au cessez-le-feu au Moyen-Orient. Les États-Unis ont lancé de nouvelles frappes contre plusieurs cibles en Iran, le président Donald Trump promettant encore plus d'attaques si aucun accord de paix n'est conclu.

Le Brent LCOc1 a progressé de 1,7 % à 94,64 dollars après que le Corps des gardiens de la révolution islamique iranien a déclaré jeudi avoir riposté contre des bases aériennes américaines au Koweït et à Bahreïn, et menacé de prendre pour cible tout navire transitant parle détroit d'Ormuz.

Les actions de la région ont chuté, l'indice MSCI, qui regroupe l'ensemble des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS , reculant de 1,3 %, les actions taïwanaises et coréennes menant la baisse alors que les fabricants de puces d'IA oscillaient entre gains et pertes.

Certains analystes ont attribué la récente chute du secteur technologique au repositionnement des investisseurs en prévision de la prochaine introduction en bourse de SpaceX, qui , selon Reuters , a suscité plus de 250 milliards de dollars de demande de la part des investisseurs pour ce qui s'annonce comme la plus grande introduction en bourse de l'histoire.

Oracle ORCL.N a également ébranlé le moral des investisseurs en dévoilant des plans de dépenses bien supérieurs aux attentes, alimentant les inquiétudes concernant son endettement,

ce qui a fait plonger son action de 10 % dans les échanges après la clôture.

L'euro EUR= a légèrement progressé de 0,1 % à 1,1544 dollar américain avant l'annonce de la politique monétaire de la Banque centrale européenne prévue plus tard dans la journée de jeudi, où l'on s'attend largement à une hausse des taux.

La monnaie unique a conservé ses gains alors même que la recrudescence du conflit avec l'Iran maintenait l'indice du dollar américain =USD fermement à ses plus hauts niveaux depuis le début des pourparlers de cessez-le-feu avec Téhéran début avril. Les chiffres élevés de l'inflation américaine publiés mercredi ont légèrement fait pencher les paris du marché en faveur d'une hausse des taux en octobre , selon l'outil FedWatch du CME, bien que les anticipations restent très équilibrées .

Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans a progressé de 1,4 point de base à 4,552 %.

Les contrats à terme sur actions américaines ont trouvé un équilibre provisoire, les contrats à terme e-mini sur le S&P 500

EScv1 progressant de 0,2 % et s'apprêtant à mettre fin à une série de deux jours de baisse. En début de séance en Europe, les contrats à terme paneuropéens STXEc1 ont chuté de 0,8 %, les contrats à terme sur le DAX allemand FDXc1 ont reculé de 0,6 % et les contrats à terme sur le FTSE FFIc1 ont baissé de 0,8 %.

Événements clés susceptibles d'influencer les marchés ce jeudi:

Événements économiques: Allemagne: balance courante pour le mois d'avril

Zone euro: décision de politique monétaire de la BCE pour juin et conférence de presse

États-Unis: Indice des prix à la production (IPP) pour mai

Adjudications de dette

Royaume-Uni: dette publique à 3 ans