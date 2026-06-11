 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

OFFRE DU MATIN EN EUROPE-Les inquiétudes liées à la technologie et à la guerre sapent la confiance
information fournie par Reuters 11/06/2026 à 06:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 juin - Perspectives sur la journée à venir sur les marchés européens et mondiaux, par Gregor Stuart Hunter

Le pétrole est de nouveau en ébullition et les marchés boursiers peinent à trouver un plancher après la vague de ventes de cette semaine , déclenchée par de nouveaux revers au cessez-le-feu au Moyen-Orient. Les États-Unis ont lancé de nouvelles frappes contre plusieurs cibles en Iran, le président Donald Trump promettant encore plus d'attaques si aucun accord de paix n'est conclu.

Le Brent LCOc1 a progressé de 1,7 % à 94,64 dollars après que le Corps des gardiens de la révolution islamique iranien a déclaré jeudi avoir riposté contre des bases aériennes américaines au Koweït et à Bahreïn, et menacé de prendre pour cible tout navire transitant parle détroit d'Ormuz.

Les actions de la région ont chuté, l'indice MSCI, qui regroupe l'ensemble des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS , reculant de 1,3 %, les actions taïwanaises et coréennes menant la baisse alors que les fabricants de puces d'IA oscillaient entre gains et pertes.

Certains analystes ont attribué la récente chute du secteur technologique au repositionnement des investisseurs en prévision de la prochaine introduction en bourse de SpaceX, qui , selon Reuters , a suscité plus de 250 milliards de dollars de demande de la part des investisseurs pour ce qui s'annonce comme la plus grande introduction en bourse de l'histoire.

Oracle ORCL.N a également ébranlé le moral des investisseurs en dévoilant des plans de dépenses bien supérieurs aux attentes, alimentant les inquiétudes concernant son endettement,

ce qui a fait plonger son action de 10 % dans les échanges après la clôture.

L'euro EUR= a légèrement progressé de 0,1 % à 1,1544 dollar américain avant l'annonce de la politique monétaire de la Banque centrale européenne prévue plus tard dans la journée de jeudi, où l'on s'attend largement à une hausse des taux.

La monnaie unique a conservé ses gains alors même que la recrudescence du conflit avec l'Iran maintenait l'indice du dollar américain =USD fermement à ses plus hauts niveaux depuis le début des pourparlers de cessez-le-feu avec Téhéran début avril. Les chiffres élevés de l'inflation américaine publiés mercredi ont légèrement fait pencher les paris du marché en faveur d'une hausse des taux en octobre , selon l'outil FedWatch du CME, bien que les anticipations restent très équilibrées .

Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans a progressé de 1,4 point de base à 4,552 %.

Les contrats à terme sur actions américaines ont trouvé un équilibre provisoire, les contrats à terme e-mini sur le S&P 500

EScv1 progressant de 0,2 % et s'apprêtant à mettre fin à une série de deux jours de baisse. En début de séance en Europe, les contrats à terme paneuropéens STXEc1 ont chuté de 0,8 %, les contrats à terme sur le DAX allemand FDXc1 ont reculé de 0,6 % et les contrats à terme sur le FTSE FFIc1 ont baissé de 0,8 %.

Événements clés susceptibles d'influencer les marchés ce jeudi:

Événements économiques: Allemagne: balance courante pour le mois d'avril

Zone euro: décision de politique monétaire de la BCE pour juin et conférence de presse

États-Unis: Indice des prix à la production (IPP) pour mai

Adjudications de dette

Royaume-Uni: dette publique à 3 ans

Valeurs associées

EUR/USD SPOT
1,1549 USD Six - Forex 1 +0,10%
FTSE 100
10 254,81 Pts FTSE Indices +0,27%
NASDAQ Composite
25 169,50 Pts Index Ex -1,98%
ORACLE
203,540 USD NYSE -1,09%
Or
4 082,86 USD Six - Forex 1 +0,19%
Pétrole Brent
94,02 USD Ice Europ -1,03%
Pétrole WTI
91,13 USD Ice Europ -0,84%
S&P 500 INDEX
7 266,99 Pts CBOE -1,62%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 11.06.2026 06:00 

    * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe : * WORLDLINE ... Lire la suite

  • Un camion de livraison du géant sud-coréen du commerce en ligne Coupang, le 9 décembre 2025 à Séoul ( AFP / ANTHONY WALLACE )
    E-commerce: amende record pour Coupang en Corée du Sud après une fuite de données
    information fournie par AFP 11.06.2026 05:18 

    La Corée du Sud a infligé jeudi une amende record équivalant à 350 millions d'euros au géant de l'e-commerce Coupang après une fuite de données massive, une affaire qui suscite des tensions avec les États-Unis où l'entreprise est cotée. Cette décision clôt une ... Lire la suite

  • Le Premier ministre Sébastien Lecornu, lors de la session de questions au gouvernement(QAG) à l'Assemblée nationale, le 10 juin 2026 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )
    Ingérences: Lecornu présente les risques et réponses avant la présidentielle
    information fournie par AFP 11.06.2026 04:28 

    Désireux de "protéger le débat démocratique", Sébastien Lecornu expose jeudi aux partis politiques et à la presse les moyens pour mieux lutter contre les ingérences étrangères aux élections, qui pourraient s'intensifier à l'approche de la présidentielle. "Pas un ... Lire la suite

  • Le pape Léon XIV à Barcelone, en Espagne, le 10 juin 2026 ( AFP / Josep LAGO )
    Depuis les Canaries, le pape interpelle le monde sur le sort des migrants
    information fournie par AFP 11.06.2026 04:23 

    Léon XIV rencontrera jeudi des migrants dans le port d'Arguineguín, sur l'île espagnole de Grande Canarie, où beaucoup sont arrivés après avoir survécu à une périlleuse traversée dans l'Atlantique, pour un hommage en forme de message politique adressé au monde ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
94,06 -0,99%
Or
4 076,72 +0,04%
CAC 40
8 161,83 -0,51%
EUR/USD SPOT
1,15475 +0,09%
TOTALENERGIES
77,24 +1,01%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank