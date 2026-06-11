Nicolas Namias renouvelé à la présidence du directoire de BPCE

Nicolas Namias à Paris, le 27 février 2024. ( AFP / THOMAS SAMSON )

Le conseil de surveillance du groupe bancaire français BPCE, qui rassemble notamment les réseaux de détail Caisse d'Epargne et Banque Populaire, a renouvelé à l'unanimité Nicolas Namias à la présidence de son directoire, a annoncé le groupe mercredi dans un communiqué.

"Fort des performances du groupe BPCE et de l'exécution rythmée du projet stratégique Vision 2030, le conseil de surveillance de BPCE renouvelle à l’unanimité Nicolas Namias à la présidence du directoire de BPCE et, sur sa proposition, nomme un nouveau directoire pour un mandat de quatre ans", souligne le communiqué.

Nicolas Namias, 50 ans, a pris la tête du groupe bancaire fin 2022. Il avait auparavant occupé les fonctions de directeur général chargé des finances et de la stratégie du groupe BPCE entre novembre 2018 et août 2020, avant d'être nommé à la tête de la banque de financement et d'investissement maison, Natixis.

BPCE (Banque Populaire et de Caisse d'Epargne) a publié début mai un bénéfice net en forte hausse de 21%, à 1 milliard d'euros, porté par ses deux réseaux de banque de détail.

Le groupe avait dévoilé en 2024 un nouveau plan stratégique d'ici 2030, dans lequel le développement européen était notamment une "priorité stratégique".

BPCE a intégré depuis fin mai la banque Novobanco, faisant du Portugal son deuxième marché pour les activités de banque de détail.