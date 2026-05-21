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OFFRE DU MATIN EN EUROPE-Le feuilleton salarial chez Samsung Electronics n'est pas encore terminé
information fournie par Reuters 21/05/2026 à 06:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 mai - Aperçu de la journée à venir sur les marchés européens et mondiaux par Gregor Stuart Hunter

La bataille salariale n'est pas terminée chez Samsung Electronics 005930.KS . Une grève prévue pour débuter aujourd'hui a été évitée grâce à un accord conclu in extremis hier soir entre l'entreprise et son syndicat, mais un groupe d'actionnaires mécontents menace de faire capoter l'ensemble du projet.

Les détails de l'accord ont retenu l'attention, notamment les primes d'environ 416.000 dollars accordées à certains employés, versées principalement en actions.

Les investisseurs ne se laissent toutefois pas impressionner par ce rebondissement, faisant grimper les actions de Samsung de plus de 7% et entraînant les actions sud-coréennes .KS11 en hausse de plus de 7,5%. SK Hynix, le fabricant de puces mémoire concurrent dont le programme de primes a déclenché le conflit salarial chez Samsung, affiche une hausse de plus de 11%.

Les marchés sont optimistes après que trois superpétroliers transportant 6 millions de barils de pétrole ont traversé le détroit d'Ormuz, alors même que des signes indiquaient que l'Iran renforçait son contrôle sur cette voie navigable.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a rebondi de 3% après que les prévisions de chiffre d'affaires de Nvidia NVDA.O , meilleures que prévu , ont fait grimper mercredi les actions des fabricants de puces.

Mais la société la plus valorisée au monde a chuté de 1,3% dans les échanges après la clôture, les traders en redemandant, ce qui a pesé sur les contrats à terme e-mini sur le S&P 500

EScv1 , qui ont finalement terminé à un niveau stable.

Ailleurs, l'indice japonais Nikkei 225 .N225 a bondi de 3,6% après que l'indice PMI manufacturier flash de S&P Global a affiché une expansion en mai, bien qu'à un rythme plus lent qu'un mois plus tôt. Les exportations ont également bondi de 14,8% en glissement annuel en avril, déjouant les craintes de stagflation dans l'économie mondiale et renforçant les anticipations d'une hausse des taux par la Banque du Japon le mois prochain.

Alors que les transactions liées à l'IA semblent se porter bien et que l'effervescence suscitée par l'introduction en bourse spectaculaire de SpaceX doit encore être digérée , les marchés font fi des nouvelles inquiétudes géopolitiques.

D'une part, le président américain Donald Trump a déclaré qu'il s'entretiendrait avec son homologue taïwanais Lai Ching-te, une initiative qui ne manquera pas d'exaspérer la Chine, qui considère l'île comme faisant partie de son territoire.

Le ministère des Affaires étrangères de l'île autonome a déclaré jeudi que M. Lai serait ravi de s'entretenir avec les États-Unis, ce qui marquerait les premiers pourparlers directs depuis que Washington a transféré sa reconnaissance diplomatique de Taipei à Pékin en 1979. Le ministère chinois des Affaires étrangères n'a pas encore réagi.

En début de séance en Europe, les contrats à terme pan-régionaux STXEc1 étaient en hausse de 0,1%, les contrats à terme FTSE FFIc1 en baisse de 0,1% et les contrats à terme allemands DAX FDXc1 stables.

Événements clés susceptibles d'influencer les marchés jeudi:

Annonces des entreprises:

Auto Trader, Easyjet, QinetiQ, Sage Group, BT et Walmart

Événements économiques:

France: PMI flash HCOB manufacturier et des services pour mai

Allemagne: PMI flash HCOB pour le secteur manufacturier et les services en mai

Royaume-Uni: PMI flash des secteurs manufacturier et des services pour mai, indice CBI des tendances des commandes pour mai

Adjudications de dette:

France: dette publique à 3, 4, 6, 8, 10 et 21 ans

Allemagne: dette publique à 10 ans

Royaume-Uni: dette publique à 10 ans

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SAMSUNG ELECTRON
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