Exosens va doubler sa capacité en caméras infrarouges refroidies

Exosens annonce qu'il doublera sa capacité de production de caméras infrarouges refroidies durant 2026, afin de répondre à l'accélération de la demande mondiale pour des solutions d'imagerie numérique avancées, en particulier dans les applications de surveillance et de lutte anti-drones à longue portée.

Alors que la guerre par drones redéfinit les champs de bataille actuels et face à la multiplication des incursions aériennes, la technologie infrarouge refroidie permet de détecter des menaces de drones à des distances de plusieurs dizaines de kilomètres, de jour comme de nuit.

Fabriquées en France, les solutions d'imagerie infrarouge refroidie haute performance d'Exosens sont conçues pour une intégration fluide dans une large gamme de plateformes telles que des nacelles, des tourelles, des charges utiles de surveillance et des systèmes de protection, embarqués sur des drones, des robots et des véhicules.

Elles sont de plus en plus adoptées par les grands groupes industriels de la défense, ainsi que par les principaux OEM et développeurs de systèmes autonomes, contribuant à la préparation opérationnelle et à la souveraineté européenne en matière de défense.

Cette augmentation significative de la capacité de production marque une nouvelle étape majeure dans le développement d'Exosens et fait suite à une commande record de caméras thermiques ultra-compactes destinées à des drones intercepteurs de nouvelle génération.