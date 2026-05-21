Street View - La société indienne Jubilant FoodWorks fait face à une pression sur ses marges à court terme malgré une demande de livraisons stable

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
21 mai - ** L'action de la société indienne Jubilant FoodWorks JUBI.NS recule de 6,57 % à 441,35 roupies
** L'opérateur national de Domino's Pizza a annoncé une hausse de 66,2 % en glissement annuel de son bénéfice au quatrième trimestre, à 797,9 millions de roupies (8,24 millions de dollars)
LES RISQUES DE PRESSION SUR LES MARGES CONTREBALANCENT LA CROISSANCE TIRÉE PAR LES LIVRAISONS
** Jefferies ("acheter", objectif de cours: 600 roupies) estime que les commentaires prudents sur les marges à court terme et la croissance nulle des ventes à magasins comparables suggèrent que la reprise des bénéfices n'est pas pour tout de suite
** La société de courtage réduit ses estimations d'Ebitda pour les exercices 2027 et 2028 de 10 % à 12 %, invoquant des hausses de prix calibrées dans un contexte d'inflation des salaires et des coûts énergétiques
** Emkay Global ("acheter", objectif de cours: 550 roupies) estime que l'inflation des coûts de main-d'œuvre, des services publics et de la logistique pourrait peser sur les marges au cours des prochains trimestres, malgré un Ebitda supérieur aux prévisions au quatrième trimestre
** BOB Capital Markets ("acheter", objectif de cours: 590 roupies) estime que la forte demande tirée par les livraisons, l'expansion du réseau de magasins et l'amélioration de la rentabilité internationale soutiennent les perspectives de croissance à long terme
(1 $ = 96,8200 roupies indiennes)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer