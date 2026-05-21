Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :

* ELIOR ELIOR.PA a abaissé mercredi ses perspectives annuelles, expliquant prendre en compte le déploiement décalé des nouveaux contrats et les pressions inflationnistes, mais fait état d'une croissance organique de son chiffre d'affaires au premier semestre.

* UBISOFT UBIP.PA a fait état mercredi d'une perte opérationnelle record pour son exercice fiscal 2025-2026, alors que l'éditeur de jeux vidéo est engagé dans une profonde réorganisation dont les bénéfices ne sont pas attendus avant l'exercice 2027-2028.

* STELLANTIS STLAM.MI - Le directeur général Antonio Filosa présentera jeudi aux investisseurs sa nouvelle stratégie pour le long terme axée sur un redressement des ventes aux Etats-Unis, marché crucial pour le constructeur automobile franco-italo-américain, un recentrage des investissements pour les nombreuses marques du groupe et un pari sur les synergies avec la Chine.

* EASYJET EZJ.L doit publier jeudi ses résultats semestriels avant l'ouverture des Bourses.

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(Rédigé par Diana Mandia)