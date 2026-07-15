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OFFRE DU MATIN EN EUROPE-La mauvaise journée de “Big Blue” place la barre plus haut pour ASML
information fournie par Reuters 15/07/2026 à 06:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 juillet - Tom Westbrook nous donne un aperçu de la journée à venir sur les marchés européens et mondiaux

La société la plus valorisée d’Europe et premier fournisseur d’équipements pour la fabrication de puces électroniques publie ses résultats mercredi, alors que la hausse liée à l’ de l’IA connaît quelques hésitations.

ASML ASML.NS est le seul fabricant de systèmes de lithographie EUV, ces machines gigantesques d’une valeur de 300 millions de dollars nécessaires à la production des minuscules circuits des puces de pointe.

Selon les estimations de LSEG, la société devrait afficher une hausse de 8,8 % de son bénéfice net au deuxième trimestre, à 2,61 milliards d’euros, sur fond d’augmentation de 14 % de son chiffre d’affaires, à 8,8 milliards d’euros. Les analystes s’attendent également à une révision à la hausse des prévisions de chiffre d’affaires annuel de la société, actuellement comprises entre 36 et 40 milliards d’euros.

Le sentiment du marché est tel que seul un résultat nettement supérieur aux attentes fera l’affaire, IBM

IBM.N illustrant une fois de plus comment l’IA bouleverse les modèles économiques dans les secteurs des logiciels et de l’informatique, et à quel point les marchés, capricieux, changent d’avis quant au choix des gagnants et des perdants de cette vague de croissance.

IBM PERD UN QUART DE SA VALEUR

“Big Blue” a déclaré ne pas avoir réussi à suivre le rythme de la réorientation des dépenses des entreprises, qui se sont détournées des logiciels au profit des infrastructures de centres de données.

Avec une hausse prévue du chiffre d’affaires de seulement 1 %, ses prévisions de bénéfice par action ajusté s’établissent à 2,93 dollars, contre 3,02 dollars attendus par le marché. Ce résultat a fait chuter l’action IBM de 25 %.

L’indice sud-coréen KOSPI, très volatil .KS11 , a bondi de 8 % en Asie, le ralentissement inattendu de l’inflation américaine ayant tempéré les anticipations de hausses des taux d’intérêt et donné aux investisseurs une raison de se réjouir.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 se sont maintenus au-dessus de 85 dollars le baril, sans toutefois atteindre de nouveaux sommets, les investisseurs attendant de voir combien de temps le détroit d’Ormuz restera à nouveau fermé aux pétroliers.

Les données ont montré que la croissance économique de la Chine s'était ralentie à 4,3 % au premier semestre, un chiffre inférieur aux attentes des économistes. Cela n'a toutefois guère suscité de réaction, car le schéma d'une exportation forte et d'une économie intérieure faible est bien connu et parce que les investisseurs espèrent que ce ralentissement donnera lieu à une légère relance budgétaire.

La Banque du Canada devrait, selon les prévisions générales, maintenir ses taux d'intérêt inchangés plus tard dans la journée de mercredi.

Événements clés susceptibles d’influencer les marchés ce mercredi:

* Résultats: ASML, BNY, Blackrock, Johnson & Johnson, Morgan Stanley, United Airlines

* Données économiques: production industrielle de la zone euro, IPP américain

* Taux d’intérêt: la Banque du Canada devrait maintenir ses taux inchangés

(1 $ = 0,8744 euro)

Valeurs associées

ASML HLDG
1 555,800 EUR Euronext Amsterdam 0,00%
EUR/USD SPOT
1,1438 USD Six - Forex 1 +0,15%
FTSE 100
10 529,39 Pts FTSE Indices +0,30%
IBM
217,070 USD NYSE -25,24%
NASDAQ Composite
26 107,01 Pts Index Ex +0,90%
Or
4 032,62 USD Six - Forex 1 -0,57%
Pétrole Brent
85,41 USD Ice Europ +0,32%
Pétrole WTI
79,87 USD Ice Europ +0,24%
S&P 500 INDEX
7 543,59 Pts CBOE +0,38%
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