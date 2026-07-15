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Stripe et Advent font une offre de rachat pour PayPal de plus de 53 milliards de dollars
information fournie par Reuters 15/07/2026 à 07:24

Le siège allemand de PayPal, situé dans le parc d'activités Europarc Dreilinden, au sud de Berlin, à Kleinmachnow.

Le siège allemand de PayPal, situé dans le parc d'activités Europarc Dreilinden, au sud de Berlin, à Kleinmachnow.

14 juillet - Le spécialiste américain ‌des paiements Stripe et la société de capital-investissement Advent International ​ont déposé une offre d'achat pour PayPal qui valoriserait l'entreprise à plus de 53 milliards de dollars, ont dit deux ​personnes au fait de la question.

L'offre, présentée plus tôt ce mois-ci, fixe ​à 60,50 dollars le prix de ⁠l'action de PayPal, un montant supérieur d'environ 28% ‌à sa clôture mardi.

Elle bénéficie d'un financement engagé d'environ 50 milliards de dollars de la part ​des banques, ont ‌indiqué les sources.

Les sources ont requis l'anonymat, les ⁠discussions étant privées et confidentielle. Advent International s'est refusé à tout commentaire. Ni PayPal ni Stripe n'ont répondu à ⁠une demande de ‌commentaire dans l'immédiat.

Cette proposition intervient après une première ⁠approche faite au début du mois d'avril, ont indiqué ‌les sources. Stripe et Advent n'ont pas reçu ⁠de réponse de PayPal et cherchent à faire ⁠avancer les ‌discussions dans les semaines à venir, ont-elles ajouté.

Aux termes de ​la proposition, Stripe et Advent ‌International détiendraient conjointement PayPal, à parts égales, plutôt que de procéder à un ​démantèlement de la société, ont précisé les sources. Il n'est toutefois pas certain que cette approche aboutisse ⁠à une transaction, ont-elles ajouté.

La capitalisation boursière de PayPal s'élève à environ 36 milliards de dollars cette année. Elle a perdu plus de 40 % de sa valeur boursière au cours des 12 derniers mois.

(Milana Vinn à New York; version ​française Camille Raynaud)

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