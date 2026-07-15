Chine: La production industrielle progresse en juin

L'usine de transformation du lait Mengniu lors d'une visite organisée pour les médias à Hohhot

‌La production industrielle en ​Chine a progressé en juin, tandis que les ventes ​au détail ont renoué avec ​la croissance, montrent ⁠des données officielles publiées ‌mercredi.

D'après les données du Bureau national des statistiques (BNS), ​la ‌production industrielle a progressé ⁠le mois dernier de 5,3% sur un an, ⁠accélérant par ‌rapport à la hausse ⁠de 4,5% enregistrée ‌au mois de ⁠mai et s'établissant au dessus ⁠du ‌consensus, qui ressortait à 4,7%.

Les ​ventes ‌au détail on progressé de 1,0% en juin, ​après une baisse de 0,6% ⁠en mai. Les analystes attendaient une baisse de 0,1% sur un an.

(Kevin Yao et Ethan Wang; version française ​Camille Raynaud)