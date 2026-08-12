((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.) par Mike Dolan

Ce qui compte aujourd’hui sur les marchés américains et mondiaux Par Mike Dolan , rédacteur en chef adjoint, Finance et marchés

C’est le "jour de l’inflation" aux États-Unis, un moment crucial pour la réflexion de la Réserve fédérale, sans parler des marchés obligataires déjà nerveux. Pour être honnête, le rapport sur les prix à la consommation ne constitue qu’un des trois grands "jours de l’inflation" de chaque mois. Demain sera publié l’indice des prix à la production, tandis que l’indice PCE, privilégié par la Fed, sera dévoilé plus tard dans le mois. Mais l’IPC commencera à dessiner le tableau.

J'aborderai ce sujet et bien d'autres ci-dessous. Mais avant tout, découvrez ma dernière chronique de mi-semaine , dans laquelle j’évoque les performances inattendues de l’Europe, les achats de dette en euros par le Japon, et les raisons pour lesquelles les observateurs de l’inflation devraient s’intéresser à la montée du populisme. Et écoutez le dernier épisode du podcast quotidien "Morning Bid", où nous discutons des résultats de CoreWeave et bien plus encore. Abonnez-vous pour écouter les journalistes de Reuters débattre des actualités majeures des marchés et de la finance, sept jours sur sept.

L’INFLATION FAIT DE L’OMBRE À TOUT Alors que les taux d’inflation globale et sous-jacente annuels devraient afficher une légère baisse, le rapport d’aujourd’hui pourrait s’inscrire dans la lignée des chiffres de l’emploi de juillet, plus faibles que prévu la semaine dernière, et ainsi tempérer les spéculations sur une hausse des taux de la Fed le mois prochain. À l’heure actuelle, les marchés évaluent cette éventualité à 50-50.

La demande satisfaisante enregistrée mardi lors de l’adjudication des bons du Trésor à 3 ans a contribué à apaiser les tensions sur le marché obligataire, les obligations à 10 ans devant être mises aux enchères plus tard dans la journée. La hausse des cours du pétrole observée cette semaine ne va toutefois pas aider, même si elle ne sera évidemment pas prise en compte dans l’inflation à la consommation du mois de juillet. L’impasse dans les négociations sur l’Iran, ainsi que les nouvelles attaques menées mardi en mer Rouge par les Houthis soutenus par l’Iran, maintiennent le Brent à un niveau proche de 90 dollars le baril . Mais il y a eu de meilleures nouvelles du côté du secteur technologique américain: CoreWeave a bondi de 15 % pendant la nuit après avoir dépassé les prévisions de chiffre d’affaires pour le deuxième trimestre. L’entreprise spécialisée dans l’IA dans le cloud a également revu à la hausse ses prévisions de demande, invoquant un carnet de commandes de plus de 100 milliards de dollars au deuxième trimestre. Par ailleurs, Super Micro Computer a bondi de 7 % après avoir également dépassé les estimations de ses prévisions de ventes. Par ailleurs, le taïwanais Foxconn, premier fabricant mondial d’électronique en sous-traitance, a annoncé une hausse de 35 % de son bénéfice au deuxième trimestre, dépassant les prévisions des analystes. Témoignant de l’impact positif de l’essor du secteur technologique sur les portefeuilles d’investissement, le fonds souverain norvégien, le plus important au monde avec 2 300 milliards de dollars d’actifs, a affiché un bénéfice record de 184,3 milliards de dollars pour le premier semestre. Plus généralement, les marchés boursiers sont restés stables en début de journée mercredi, les contrats à terme de Wall Street étant en hausse avant l'ouverture. Par ailleurs, une progression de près de 4 % de l'indice sud-coréen KOSPI a tiré les actions asiatiques vers le haut.

Graphique du jour Des stocks proches des niveaux records, les progrès technologiques et l’essor d’exportateurs clés tels que le Brésil et la Russie ont rendu le système alimentaire mondial plus résilient face au "super" El Niño de cette année que lors d’événements similaires par le passé.

Selon l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), la production agricole mondiale a dépassé la croissance de la consommation et de la population depuis les années 1980. Ces évolutions ont été favorisées par des variétés de cultures à haut rendement, un recours accru aux engrais ainsi que l’amélioration de l’irrigation et de la protection des cultures, ce qui a permis d’augmenter les rendements des denrées de base telles que le riz, le blé, le maïs et le soja.

Événements à suivre aujourd’hui

* IPC américain de juillet (8h30 EDT), adjudication d’obligations à 10 ans (13h EDT)

* Résultats des entreprises américaines: Cisco Systems

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