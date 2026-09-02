 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Oeneo : TP ICAP Midcap reste à conserver après l'acquisition de Lamouroux
information fournie par Zonebourse 02/09/2026 à 12:00
Ajouter Boursorama à vos sources

Le bureau d'études maintient sa recommandation conserver sur Oeneo après la finalisation de l'acquisition de Lamouroux par sa filiale Vivelys. Il souligne la cohérence stratégique et industrielle de cette opération, qui vient renforcer le positionnement du groupe dans les technologies dédiées à la vinification.

La société girondine est désormais détenue à 100% et sera consolidée dans les comptes du groupe à compter du 1er septembre 2026. Cette finalisation ne modifie pas, à ce stade, les anticipations de TP ICAP Midcap, qui avait déjà intégré l'acquisition dans son scénario financier.

Spécialiste de la thermorégulation vinicole, Lamouroux conçoit, fabrique et installe des systèmes automatisés de contrôle thermique. Une expertise complémentaire de celle de Vivelys, alors que la maîtrise des températures constitue une étape importante des processus de vinification et d'élevage.

Avec un chiffre d'affaires d'environ 10 millions d'euros, Lamouroux représente une opération de taille limitée à l'échelle d'Oeneo. TP ICAP Midcap met toutefois en avant sa forte cohérence stratégique et industrielle. L'acquisition permet au groupe d'élargir son offre sur la chaîne de valeur du vin tout en renforçant la composante technologique de Vivelys.

Le bureau d'études souligne également les complémentarités géographiques, commerciales et techniques entre les deux sociétés. Lamouroux est présenté comme une entreprise rentable disposant d'un potentiel de développement à l'international. Son intégration au réseau mondial d'Oeneo pourrait ainsi constituer un levier de croissance au cours des prochaines années.

Pour TP ICAP Midcap, cette acquisition illustre ainsi la volonté d'Oeneo de poursuivre son développement dans les solutions technologiques à valeur ajoutée destinées à la filière vitivinicole. Malgré son poids limité à l'échelle du groupe, l'opération est jugée créatrice de valeur sur le plan stratégique et conforte le positionnement de Vivelys comme plateforme d'innovation au service des producteurs de vins et spiritueux.

Valeurs associées

OENEO
9,1800 EUR Euronext Paris -0,22%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 02/09/2026 à 12:00:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
HAFFNER ENERGY
0,598 +15,00%
CAC 40
8 278,11 -0,29%
Pétrole Brent
94,34 -0,89%
BIOPHYTIS
0,047 -10,65%
DRONE VOLT
0,406 +6,28%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank