Oeneo : TP ICAP Midcap reste à conserver après l'acquisition de Lamouroux

Le bureau d'études maintient sa recommandation conserver sur Oeneo après la finalisation de l'acquisition de Lamouroux par sa filiale Vivelys. Il souligne la cohérence stratégique et industrielle de cette opération, qui vient renforcer le positionnement du groupe dans les technologies dédiées à la vinification.

La société girondine est désormais détenue à 100% et sera consolidée dans les comptes du groupe à compter du 1er septembre 2026. Cette finalisation ne modifie pas, à ce stade, les anticipations de TP ICAP Midcap, qui avait déjà intégré l'acquisition dans son scénario financier.

Spécialiste de la thermorégulation vinicole, Lamouroux conçoit, fabrique et installe des systèmes automatisés de contrôle thermique. Une expertise complémentaire de celle de Vivelys, alors que la maîtrise des températures constitue une étape importante des processus de vinification et d'élevage.

Avec un chiffre d'affaires d'environ 10 millions d'euros, Lamouroux représente une opération de taille limitée à l'échelle d'Oeneo. TP ICAP Midcap met toutefois en avant sa forte cohérence stratégique et industrielle. L'acquisition permet au groupe d'élargir son offre sur la chaîne de valeur du vin tout en renforçant la composante technologique de Vivelys.

Le bureau d'études souligne également les complémentarités géographiques, commerciales et techniques entre les deux sociétés. Lamouroux est présenté comme une entreprise rentable disposant d'un potentiel de développement à l'international. Son intégration au réseau mondial d'Oeneo pourrait ainsi constituer un levier de croissance au cours des prochaines années.

Pour TP ICAP Midcap, cette acquisition illustre ainsi la volonté d'Oeneo de poursuivre son développement dans les solutions technologiques à valeur ajoutée destinées à la filière vitivinicole. Malgré son poids limité à l'échelle du groupe, l'opération est jugée créatrice de valeur sur le plan stratégique et conforte le positionnement de Vivelys comme plateforme d'innovation au service des producteurs de vins et spiritueux.