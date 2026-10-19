OENEO : OENEO CONFIE À TPICAP MIDCAP UN MANDAT DE GESTION PROGRAMMÉE - POURSUITE DU PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS, Y COMPRIS PENDANT LES PERIODES D'ABSTENTION

Dans le cadre de son programme de rachat d'actions autorisé par l'Assemblée Générale du 24 juillet 2025 [1] , le Groupe OENEO a confié à TPICAP Midcap prestataire de services d'investissement, agissant de manière indépendante, un mandat de gestion programmée jusqu'au 17 décembre 2026.

Ce mandat vise à acquérir, à compter du 19 octobre 2026, jusqu'à 300 000 actions OENEO [2] , dans la limite d'un montant maximum de 2 575 000 euros, sur le marché ou de gré à gré. Il se substitue à la convention d'achat d'actions Oeneo simple signé le 17 mars 2026 avec TPICAP Midcap [3] assurant ainsi une continuité dans le programme de rachat d'actions.

Le prestataire de services d'investissement décide seul du calendrier, des volumes et des prix des acquisitions, sans intervention de la Société. Les acquisitions pourront ainsi se poursuivre pendant les périodes d'abstention applicables à la Société, conformément à la réglementation applicable.

Le descriptif et les objectifs du programme de rachat d'actions sont disponibles sur le site Internet d'Oeneo ( www.oeneo.com ). Les informations concernant les interventions sur le titre Oeneo effectuées seront publiées sur le site Internet de la Société.

[1] 15 ème et 16 ème résolution de l'Assemblée Générale du 25 juillet. Le descriptif du programme de rachat d'actions figure dans le Rapport Annuel de la Société, disponible sur son site internet ( https://oeneo.com ).

[2] Soit environ 0,5 % du capital social de la Société à la date du présent communiqué

[3] Cf communiqué du 17 mars 2026

À propos du Groupe OENEO

OENEO est un acteur majeur de la filière vitivinicole, grâce à ses marques haut de gamme et innovantes. Présent dans le monde entier, le groupe couvre l'ensemble des étapes de l'élaboration du vin, avec deux divisions majeures et complémentaires :

Le Bouchage, avec la fabrication et la commercialisation de bouchons en liège technologiques à forte valeur ajoutée avec notamment les gammes DIAM, MYTIK et SETOP.

L'Elevage, en fournissant avec ses marques de tonnellerie Seguin Moreau, Millet, Galileo et Boisé des solutions haut de gamme d'élevage du vin ou de spiritueux aux principaux acteurs du marché et en développant avec Vivelys des solutions innovantes au service du vin (R&D, conseil, systèmes).

Passionnés de l'art et de la culture du vin, conscients de l'urgence des défis environnementaux et sociétaux, convaincus que l'innovation éclairée doit servir le bien commun, nous voulons utiliser nos savoir-faire et forces vives au service du développement durable du secteur viti-vinicole. Nous innovons pour perpétuer la grande histoire du vin.

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