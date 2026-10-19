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Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 19/10/2026 à 07:20

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* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe :

* RUBIS RUBF.PA - Le groupe de distribution de produits liquides industriels a annoncé lundi un projet de transformation en société anonyme dotée d’un directoire et d’un conseil de surveillance, dans le cadre d'un processus de succession et de transition managériale engagé par ses deux fondateurs.

* EURONEXT ENX.PA - Citigroup a relevé sa recommandation à "acheter" contre "neutre".

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N45V0XR

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

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