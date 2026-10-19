Carrefour conclut un accord pour racheter Codifrance à Colruyt

Le logo de Carrefour est visible sur une porte à l'entrée d'un supermarché à Drogenbos

Carrefour CARR.PA a annoncé lundi avoir conclu un accord avec le groupe belge Colruyt COLR.BR pour l'acquisition de Codifrance, spécialisé dans l'affiliation et de la distribution alimentaire de proximité, pour une valeur d'entreprise de 152 millions d'euros.

Codifrance emploie environ 380 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires de 307 millions d'euros lors de l'exercice 2025-2026, précise un communiqué du détaillant français.

"Cette opération s'inscrit pleinement dans l'objectif stratégique fixé par Carrefour 2030 de poursuivre notre croissance dans la Proximité et de procéder à des acquisitions sélectives sur des actifs de grande valeur", déclare Alexandre Bompard, président-directeur général de Carrefour, cité dans le communiqué.

Dans un communiqué distinct, Colruyt précise que "les représentants du personnel concernés seront informés et consultés", et que le groupe prendra la décision d'exercer ou non l'option de vente à l'issue de ces procédures.

Cette opération permettrait au détaillant belge de "se concentrer davantage sur ses priorités stratégiques en tant que distributeur de produits alimentaires et de santé", souligne son "CEO" Stefan Goethaert dans le communiqué.

La finalisation est attendue au cours du premier semestre 2027.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)