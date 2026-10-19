Alstom décroche une commande de 83 trains Metropolis pour Hanoï

Alstom indique avoir remporté une première commande d'une valeur d'environ 800 MEUR pour la fourniture de trains Metropolis destinés à des projets de transport ferroviaire urbain à Hanoï, la capitale du Vietnam, dans le cadre de l'accord annoncé le 6 octobre 2026 avec Vingroup.

L'équipementier de transport français concevra et fabriquera ces 83 rames en France, sur le site de Valenciennes Petite-Forêt, son centre d'expertise dédié aux métros. Il s'agira de rames de nouvelle génération à cinq voitures, dotées de fonctionnalités de pointe en matière de conception, d'efficacité opérationnelle et de sécurité.

Les 117 rames restantes seront assemblées par Vingroup au Vietnam à partir de composants fournis par Alstom. Cinq autres sites participeront à ce projet : Ornans (moteurs), Le Creusot (bogies), Charleroi (systèmes de traction), Toulouse (conception du schéma électrique) et Villeurbanne (informatique embarquée et systèmes d'information voyageurs).

"Cet accord démontre également l'excellence de la technologie ferroviaire française et renforce la position d'Alstom en tant que partenaire de confiance pour les grands projets de mobilité dans toute la région", commente Martin Sion, président-directeur général d'Alstom.

Le partenariat entre Alstom et Vingroup intervient alors que Hanoï accélère le développement de son réseau ferré urbain. Dans le cadre du plan directeur de la capitale vietnamienne, qui s'inscrit dans une vision à 100 ans, la ville prévoit de développer d'ici 2045 un réseau ferré urbain de 979 kilomètres, composé de 18 lignes.