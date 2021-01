Chiffre d'AFFAIRES (M€) 2020-2021 2019-2020 Variation Var a taux de change constants 3ème trimestre 65,4 69,0 -5,2% -4,3% Dont Bouchage 43,5 44,5 -2,0% -1,1% Dont Elevage 21,8 24,5 -11,0% -10,0% 9 mois 196,6 212,0 -7,3% -6,2% Dont Bouchage 128,1 136,6 -6,2% -4,9% Dont Elevage 68,5 75,4 -9,2% -8,5%

Le Groupe Oeneo a enregistré au 3ème trimestre 2020-2021 un chiffre d'affaires de 65,4 M€, en recul de -5,2% (-4,3% à taux de change constant). L'activité du Groupe continue de se situer au-dessus des attentes initiales, affichant une très bonne résistance dans un marché global impacté par les conséquences économiques de la crise sanitaire, qui affecte en particulier les investissements des clients exposés aux débouchés CHR (Cafés-Hôtels-Restaurants).

La Division Bouchage confirme, grâce à son positionnement premium, sa forte résilience avec un niveau de chiffre d'affaires très proche de celui de l'exercice précédent. Le recul est un peu plus marqué en Elevage, en raison notamment du ralentissement sur ce trimestre des commandes aux Etats-Unis (impact des incendies californiens sur le volume des vendanges).

Cette évolution trimestrielle porte le chiffre d'affaires 9 mois à 196,6 M€, limitant le recul à -7,3% (-6,2% à taux de change constants) depuis le début de l'exercice. Le contexte sanitaire restant inchangé, le 4ème trimestre devrait s'inscrire dans la continuité du 3ème trimestre. Dans cette période inédite, le Groupe Oeneo continue de s'appuyer notamment sur sa couverture internationale complète pour saisir toutes les opportunités commerciales et renforcer ses parts de marché, tout en s'attachant à optimiser ses charges opérationnelles.

commentaires par Division

BOUCHAGE : Activite bien orientee

La Division réalise un bon troisième trimestre en enregistrant un chiffre d'affaires de 43,5 M€, parvenant à réitérer quasiment le niveau d'activité du 3ème trimestre de l'exercice précédent (baisse de seulement -1,1% à taux de change constant), grâce au gain de nouveaux clients dans un contexte qui les incite pourtant à la prudence. Le recul depuis le début de l'exercice se limite ainsi à -4,9% à taux de change constant.

Cette bonne performance trimestrielle témoigne de la pertinence du positionnement premium du Groupe, qui lui permet de mieux résister aux pressions conjoncturelles sur les prix. Les volumes de Bouchons Diam très haut de gamme (gamme biosourcée Origin et Diam 10 et 30) sont en effet toujours en croissance significative. Elles compensent le recul des volumes sur le milieu de gamme. Le Groupe bénéficie également de son positionnement mondial, et d'effets de rattrapages importants dans certaines régions, fortement impactées par la situation sanitaire sur les trimestres précédents.

Toutes gammes confondues, la Division a franchi le cap des 1,5 milliard de bouchons en liège vendus sur les 9 premiers mois de l'exercice. La Division est confiante sur sa capacité à délivrer une performance solide sur l'ensemble de l'exercice malgré le contexte toujours incertain.

ELEVAGE : impact climatique aux etats-unis

La division Elevage enregistre un chiffre d'affaires de 21,8 M€ en retrait de 2,7 M€. La majeure partie de cette évolution s'explique par la baisse des commandes sur le marché américain, conséquence des importants incendies en Californie. En Europe, et particulièrement en France - Cognac, la baisse est plus modérée dans un contexte de récoltes en léger recul.

Sur le plan des offres, les ventes de grands contenants et de solutions boisés alternatives ont été bien orientées sur ce trimestre, permettant de compenser en partie la baisse des volumes de futs. Les activités d'équipements œnologiques sont également impactées par des reports de projets liés au contexte économique.

Sur 9 mois, la Division affiche un recul conjoncturel modéré de 9,2% conforme à ses projections initiales. La tendance devrait rester similaire sur le dernier trimestre, compte tenu, dans la plupart des pays, des mesures de restrictions actuelles qui favorisent toujours l'attentisme des donneurs d'ordre. Le 4ème trimestre sera en partie animé par les ventes dans l'hémisphère Sud, avec un démarrage plus dynamique en Amérique du Sud qu'en Océanie. La Division continue de porter ses efforts sur son efficience opérationnelle, déjà visibles au premier semestre.

Le groupe Oeneo publiera le 10 mai 2021 son chiffre d'affaires annuel de l'exercice 2020-2021

À propos du Groupe OENEO

OENEO est un acteur majeur de la filière vitivinicole, grâce à ses marques haut de gamme et innovantes. Présent dans le monde entier, le groupe couvre l'ensemble des étapes de l'élaboration du vin, avec deux divisions majeures et complémentaires :

Le Bouchage, avec la fabrication et la commercialisation de bouchons en liège technologiques à forte valeur ajoutée avec notamment la gamme DIAM et la gamme PIETEC

L'Elevage, en fournissant avec ses marques de tonnellerie Seguin Moreau, Boisé, Millet, Fine Northern Oak et Galileo des solutions haut de gamme d'élevage du vin ou de spiritueux aux principaux acteurs du marché et en développant avec Vivelys des solutions innovantes au service du vin (R&D, conseil, systèmes).

Avec passion, nos solutions contribuent à élaborer, élever, préserver et magnifier le vin ou les spiritueux de chaque vigneron, en transmettant leur émotion et en renforçant leurs performances.

WE CARE ABOUT YOUR WINE

INFORMATIONS ET RELATIONS PRESSE

Oeneo Actus Finance Philippe Doray

Directeur Administratif et Financier

+33 (0)5 45 82 99 93

Guillaume Le Floch

Analystes - Investisseurs

+33 (0) 1 53 67 36 70 Anne Catherine Bonjour

Presse - Médias

+33 (0) 1 53 67 36 90