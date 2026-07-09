ODIOT SA : Parution d'un article consacré à ODIOT S.A. dans l'édition spéciale " 500 Fortunes " de Challenges

Parution d'un article consacré à ODIOT S.A. dans l'édition spéciale « 500 Fortunes » de Challenges

Paris, le 9 juillet 2026 à 18:30

ODIOT S.A. (Euronext Access, FR0014010DV3 – MLODT) annonce la parution d'un publi-communiqué consacré à la Société dans le numéro spécial « 500 Fortunes » du magazine Challenges (n° 927 p.341, en kiosque le 9 juillet 2026]

Intitulé « ODIOT, les nouvelles ambitions d'une entreprise pluri-centenaire », l'article revient sur l'histoire et les ambitions du groupe, qui réunit les maisons ODIOT (1690), BIENNAIS (1791), TÉTARD FRÈRES (1880) et ROUGE PULLON (1945), et sur ce qui fonde son caractère irremplaçable : plus de trois siècles de production ininterrompue, des savoir-faire transmis depuis 1690, ainsi qu'un fonds patrimonial de matrices, moules et dessins originaux accumulés depuis la fondation, dont des pièces sont aujourd'hui conservées dans plus de 35 musées à travers le monde, parmi lesquels le Louvre, le Musée des Arts Décoratifs et le MET.

L'article rappelle également que, les pièces étant réalisées en argent massif et en vermeil, les actionnaires d'ODIOT S.A. bénéficient de facto d'une exposition indirecte à l'appréciation des métaux précieux.

Dans cet entretien, Gilles-Emmanuel Trutat, Président-Directeur Général d'ODIOT S.A., détaille les axes stratégiques du groupe :

Le développement de partenariats avec de grands noms du luxe et du prestige français, donnant lieu à la production de pièces originales ;

La valorisation patrimoniale des actifs historiques de la Maison (matrices, moules, dessins originaux), menée avec Artcurial, afin de leur donner une valeur pour les investisseurs ;

Le mécénat du Musée des Arts Décoratifs, engagé en 2025, traduisant la responsabilité culturelle attachée au rayonnement d'ODIOT ;

La digitalisation de la Société, avec notamment l'utilisation future de la blockchain pour authentifier chaque pièce produite et en assurer la traçabilité.

L'article est disponible dans l'espace Actualités du site de la Société : www.odiotholding.com

A propos d'ODIOT S.A.

Odiot SA est l'une des plus anciennes et des plus prestigieuses maisons françaises d'orfèvrerie, fondée en

1690. Figure majeure des XVIIIe et XIXe siècles, elle fut fournisseur des familles royales ainsi que de

l'Empereur Napoléon Ier. Reconnue pour son savoir-faire exceptionnel, la Maison crée des pièces

d'orfèvrerie et des couverts d'exception en argent massif et en vermeil, perpétuant un artisanat

d'excellence transmis depuis plus de trois siècles. ODIOT SA détient également les marques Tétard Frères

(1880), Biennais (1791 et Rouge Pullon (1945), complétant son positionnement dans les métiers de la haute

orfèvrerie et les services associés. Odiot et Rouge Pullon sont labellisées Entreprise du Patrimoine Vivant®.

Relations investisseurs : investors@odiotholding.com

Relations presse : press@odiotholding.com

ODIOT SA – Euronext Access <R0014010DV3> MLODT www.odiotholding.com