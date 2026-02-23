ODIOT SA : ODIOT S.A ANNONCE LE SUCCÈS DE SON AUGMENTATION DE CAPITAL

Paris le 23 février 2026 à 9:30

ODIOT SA (Euronext-Paris, <FR0004152700> – Ticker : MLODT) annonce le succès de sa dernière augmentation de capital. Cette nouvelle opération s'inscrit dans la continuité de la stratégie de développement engagée par la société et témoigne de la confiance renouvelée des investisseurs.

Cette levée de fonds, d'un montant total de 2 106 000 € euros, a été réalisée par l'entrée de nouveaux investisseurs privés qualifiés (au sens de de l'article 2 du règlement UE n° 2017/1129 du 14 juin 2017).

Ces derniers ont vocation à rejoindre le Club des Mécènes-Actionnaires vu les montants investis.

Utilisation des fonds : un focus industriel au service de la stratégie long terme

Au-delà du renforcement immédiat des fonds propres, cette opération s'inscrit dans une stratégie globale visant à soutenir la trajectoire de croissance d'ODIOT, à améliorer la fluidité de la production et à préparer les prochaines phases de développement de la marque.

La Société entend ainsi poursuivre la modernisation de son outil de production, consolider sa dynamique commerciale, renforcer progressivement sa présence internationale et préparer le déploiement de projets structurants, notamment en matière de partenariats stratégiques et de valorisation de la marque.

Caractéristiques de l'opération

Montant total de l'augmentations de capital : 2 106 000 € euros (prime d'émission incluse)

Nombre de Nouvelles Actions Émises : 52 650

Prix d'Émission : 40 euros par action

A la suite de ces augmentations de capital, le capital social de la Société s'élèvera à 275 322 euros, divisé en 275 322 actions d'une valeur nominale de 0,01 euro, entièrement libérées et toutes de même catégorie.

Gilles-Emmanuel Trutat, Président Directeur Général de ODIOT SA a déclaré : « Grâce à cette opération les fonds propres de la société sont à nouveau positifs ce qui marque la fin de la période d'assainissement qui a été menée sur les exercices précédents. Je remercie les actionnaires qui nous font confiance ».

À propos de ODIOT SA

Odiot SA est l'une des plus anciennes et des plus prestigieuses maisons françaises d'orfèvrerie, fondée en 1690. Figure majeure des XVIIIe et XIXe siècles, elle fut fournisseur des familles royales ainsi que de l'Empereur Napoléon I er. Reconnue pour son savoir-faire exceptionnel, la Maison crée des pièces d'orfèvrerie et des couverts d'exception en argent massif et en vermeil, perpétuant un artisanat d'excellence transmis depuis plus de trois siècles. ODIOT SA détient également les marques Tétard Frères, Biennais et Rouge Pullon, complétant son positionnement dans les métiers de la haute orfèvrerie et les services associés. Odiot et Rouge Pullon sont labellisées Entreprise du Patrimoine Vivant®.

Contact relations investisseur: investors@odiotholding.com

Relations presse: odiotholding@aelium.fr

ODIOT SA (Euronext Access, FR0014010DV3 – MLODT) www.odiotholding.com

