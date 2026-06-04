ODIOT SA : Compte-rendu de l'assemblée générale mixte du mercredi 3 juin 2026 et annonces sur les projets stratégiques

Compte-rendu de l'assemblée générale mixte

du mercredi 3 juin 2026 et annonces sur les projets stratégiques

Paris, le 4 juin 2026 à 19h00

ODIOT S.A. (Euronext Access, FR0014010DV3 – MLODT) annonce les résultats de son assemblée générale mixte du 3 juin 2026 et le transfert de la cotation des titres d'ODIOT S.A vers Euronext Growth

Compte-rendu de l'assemblée générale :

L'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires d'Odiot S.A s'est déroulée le mercredi 3 juin 2026, sous la présidence de M. Gilles-Emmanuel Trutat. Onze actionnaires étaient présents, avaient donné pouvoir ou ont voté par correspondance. Ceux-ci représentaient ensemble 40,44 % des actions et 38,84 % des droits de vote.

L'assemblée générale a adopté à l'unanimité toutes les résolutions présentées par le conseil d'administration. Les principales mesures votées ont été les suivantes :

Approbation des comptes 2025, affectation du bénéfice de 979 150 € et approbation des conventions réglementées ;

Ratification des cooptations au conseil d'administration de Mesdames Auzière et Blandin ;

Nomination au conseil d'administration de SAR Joachim Murat et M. Antoine Ernst ;

Renouvellement des autorisations financières du conseil d'administration.

A l'issue de cette assemblée générale, le conseil d'administration d'ODIOT S.A. est donc constitué des personnes suivantes :

M. Gilles-Emmanuel Trutat, président et directeur général

Mme Tiphaine Auzière,

Mme Sophie Blandin,

SAR Joachim Murat,

M. Yves Pozzo di Borgo,

M. Antoine Ernst,

M. Marc Jobert,

M. Thierry Bignet.

Annonce du transfert de la cotation des titres d'ODIOT S.A vers Euronext Growth :

ODIOT S.A. a engagé le processus de transfert de la cotation de ses titres d'Euronext Access Paris vers Euronext Growth Paris. La banque All Invest Securities et le cabinet d'avocats Lexelians ont été mandatés pour l'accompagner. Ce transfert devrait permettre à ODIOT S.A. d'attirer de nouveaux types d'investisseurs institutionnels et d'améliorer la liquidité de ses titres. Les actionnaires seront appelés à approuver ce projet de transfert au cours d'une assemblée générale qui devrait se tenir le 13 juillet 2026. ODIOT S.A. prévoit que ce transfert sera accompli au plus tard fin juillet 2026.

A propos d'ODIOT S.A.

Odiot SA est l'une des plus anciennes et des plus prestigieuses maisons françaises d'orfèvrerie, fondée en 1690. Figure majeure des XVIIIe et XIXe siècles, elle fut fournisseur des familles royales ainsi que de l'Empereur Napoléon I er. Reconnue pour son savoir-faire exceptionnel, la Maison crée des pièces d'orfèvrerie et des couverts d'exception en argent massif et en vermeil, perpétuant un artisanat d'excellence transmis depuis plus de trois siècles. ODIOT SA détient également les marques Tétard Frères (1880), Biennais (1791 et Rouge Pullon (1945), complétant son positionnement dans les métiers de la haute orfèvrerie et les services associés. Odiot et Rouge Pullon sont labellisées Entreprise du Patrimoine Vivant®.

Relations investisseurs : investors@odiotholding.com

Relations presse : press@odiotholding.com

ODIOT SA – Euronext Access < R0014010DV3 > MLODT www.odiotholding.com