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Oddo BHF voit plus haut pour Air Liquide
information fournie par AOF 09/09/2026 à 10:53
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(Zonebourse.com) - Dans une note, le broker a relevé son objectif de cours de 216 à 227 euros sur le titre Air Liquide, en maintenant son avis à surperformance. Oddo BHF estime que l'acquisition de DIG Airgas va modifier le profil du groupe au cours des prochaines années.

Jusqu'ici, Air Liquide était perçu comme un groupe "résilient", combinant des qualités défensives et une exposition croissante à des marchés bénéficiant de tendances de croissance structurelles. Oddo BHF rappelle que la société affiche une croissance moyenne des bénéfices par action proche de 7% sur les 20 dernières années.

L'acquisition de DIG Airgas devrait offrir un levier supplémentaire au niveau de la croissance organique. Avec cette opération, Air Liquide ne sera plus seulement un fournisseur de gaz industriels, mais va également devenir un fournisseur d'infrastructures critiques qui fait partie intégrante de la chaîne de valeur de l'industrie des semiconducteurs.

Le Sud-coréen DIG Airgas, qui génère environ 510 millions d'euros, avec une marge d'Ebitda supérieure à 30%, évolue dans un marché en forte croissance. Air Liquide va ainsi pouvoir renforcer sa présence sur le segment de l'électronique et bénéficier des besoins associés à l'intelligence artificielle, aux datacenters et à l'augmentation des capacités de calcul. Oddo BHF ajoute que "le groupe pourra ainsi profiter du cycle d'investissement massif engagé par les fabricants de semiconducteurs grâce à la fourniture de gaz spécifiques".

Les analystes indiquent également que le segment de l'électronique est plus rentable et constitue un levier supplémentaire d'amélioration des marges. Le Français vise une amélioration de sa marge opérationnelle de 200 points de base sur la période 2026-2027.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 09/09/2026 à 10:53:00.

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