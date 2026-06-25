Oddo BHF toujours positif sur Transgene

Transgene bouge peu à la Bourse de Paris (-0,54%, à 0,731 euros) malgré la publication de données précliniques positives pour l'un de ses vaccins et l'avis positif d'Oddo BHF.

La société strasbourgeoise présente aujourd'hui, au World Congress on Infectious Diseases, de nouvelles données précliniques concernant TG-MVA, son candidat vaccin prophylactique contre le mpox (variole du singe) et la variole, produit sur lignée cellulaire.

Le TG-MVA a démontré une efficacité, une immunogénicité et une tolérance comparables à celles du vaccin de référence approuvé contre le mpox, dans plusieurs modèles précliniques.

Pour Oddo BHF, ces résultats constituent une validation préclinique encourageante pour le produit, mais aussi pour la capacité de Transgene à transférer son expertise historique dans le MVA et les procédés industriels développés pour myvac vers de nouvelles applications vaccinales.

Les analystes détaillent qu'"au-delà de l'efficacité observée, l'élément le plus différenciant nous semble être la plateforme de production sur lignée cellulaire, potentiellement plus facilement industrialisable, plus reproductible et moins dépendante des approvisionnements biologiques que les procédés traditionnels utilisés aujourd'hui".

Le broker rappelle également que Transgene a mis en avant un contexte favorable marqué par l'absence d'alternative au quasi-monopole de Bavarian Nordic (le vaccin de référence) et par les besoins croissants de préparation sanitaire face aux orthopoxvirus.

La recommandation d'Oddo BHF reste à surperformance, avec une cible de cours de 1,10 euro, ce qui représente un potentiel de hausse d'environ 50%.