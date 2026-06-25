 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Oddo BHF toujours positif sur Transgene
information fournie par Zonebourse 25/06/2026 à 14:27

Transgene bouge peu à la Bourse de Paris (-0,54%, à 0,731 euros) malgré la publication de données précliniques positives pour l'un de ses vaccins et l'avis positif d'Oddo BHF.

La société strasbourgeoise présente aujourd'hui, au World Congress on Infectious Diseases, de nouvelles données précliniques concernant TG-MVA, son candidat vaccin prophylactique contre le mpox (variole du singe) et la variole, produit sur lignée cellulaire.

Le TG-MVA a démontré une efficacité, une immunogénicité et une tolérance comparables à celles du vaccin de référence approuvé contre le mpox, dans plusieurs modèles précliniques.

Pour Oddo BHF, ces résultats constituent une validation préclinique encourageante pour le produit, mais aussi pour la capacité de Transgene à transférer son expertise historique dans le MVA et les procédés industriels développés pour myvac vers de nouvelles applications vaccinales.

Les analystes détaillent qu'"au-delà de l'efficacité observée, l'élément le plus différenciant nous semble être la plateforme de production sur lignée cellulaire, potentiellement plus facilement industrialisable, plus reproductible et moins dépendante des approvisionnements biologiques que les procédés traditionnels utilisés aujourd'hui".

Le broker rappelle également que Transgene a mis en avant un contexte favorable marqué par l'absence d'alternative au quasi-monopole de Bavarian Nordic (le vaccin de référence) et par les besoins croissants de préparation sanitaire face aux orthopoxvirus.

La recommandation d'Oddo BHF reste à surperformance, avec une cible de cours de 1,10 euro, ce qui représente un potentiel de hausse d'environ 50%.

Valeurs associées

TRANSGENE
0,7340 EUR Euronext Paris -0,14%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Stéphanie Rist à Paris, le 22 juin 2026. ( AFP / THOMAS SAMSON )
    Canicule : à Paris, 25 victimes d'arrêts cardiaques en 24 heures, plus du double de la moyenne habituelle
    information fournie par Boursorama avec Media Services 25.06.2026 15:07 

    Au niveau national, les autorités sanitaires observent "une multiplication par quatre des passages aux urgences pour des raisons liées à la chaleur". A Paris, 25 personnes ont été victimes d'arrêts cardiaques sur la seule journée de mercredi, contre "moins de 10 ... Lire la suite

  • La centrale nucléaire du Bugey. (illustration) ( AFP / OLIVIER CHASSIGNOLE )
    Canicule : EDF met trois réacteurs nucléaires à l'arrêt
    information fournie par Boursorama avec Media Services 25.06.2026 14:19 

    "La France dispose des moyens de production pour couvrir les besoins en électricité des Français, y compris en cas d'arrêt de moyens de production", a rassuré RTE. La Seine et le Rhône étant trop chauds, EDF a été contraint d'arrêter jeudi 25 juin deux réacteurs ... Lire la suite

  • Image extraite d'une vidéo filmée par les forces de la Marine nationale française le 23 juin 2026 et diffusée le 25 juin 2026 montrant un officier de la Marine nationale française observant aux jumelles le pétrolier Deliver avant son interception en Méditerranée ( Etat-Major des Armees / Handout )
    La France arraisonne un cinquième pétrolier de la flotte fantôme russe
    information fournie par AFP 25.06.2026 14:12 

    La marine française a intercepté mardi en Méditerranée centrale un nouveau pétrolier soupçonné de faire partie de la "flotte fantôme" russe, Paris affichant sa détermination à empêcher la Russie de contourner ainsi les sanctions économiques prises en raison de ... Lire la suite

  • Or sous 4.000$ : une opportunité à saisir ?
    Or sous 4.000$ : une opportunité à saisir ?
    information fournie par Ecorama 25.06.2026 14:10 

    L’or est repassé sous la barre des 4.000 dollars l’once pour la première fois depuis novembre, en forte baisse par rapport à son record de janvier. Anticipations de hausse des taux de la Fed, arbitrages des investisseurs vers des placements rémunérateurs, prises ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
25,26 -5,04%
CAC 40
8 428,13 +0,51%
Pétrole Brent
73,17 +0,04%
SOITEC
112,7 +5,03%
TOTALENERGIES
68,695 -1,17%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank