Oddo BHF toujours optimiste sur AstraZeneca

(Zonebourse.com) - AstraZeneca s'affiche en hausse à la Bourse de Londres ( 0,68%, à 12 088 pence), après avoir obtenu des autorités sanitaires américaines (FDA) une approbation accélérée pour son médicament Etcamah, administré avec un autre traitement, pour le cancer du sein avancé ou métastatique présentant une mutation d'un gène.

L'homologation s'est appuyée sur les résultats d'un essai clinique de phase III qui a révélé une réduction de 56% du risque de progression de la maladie ou de décès par rapport au traitement standard. Avec cette décision, AstraZeneca va pouvoir se positionner sur une approche précoce du traitement : la détection des mutations génétiques via l'ADN tumoral circulant avant la progression clinique. Il s'agit du premier et unique médicament de cette classe à s'imposer sur ce créneau de première ligne.

De son côté, Oddo BHF signale que ce traitement a été approuvé en Europe en juillet, mais que la FDA avait repoussé la date de sa réponse à la suite d'un vote défavorable d'un comité consultatif en avril dernier. Pour le broker, AstraZeneca devrait, dans un premier temps, capturer le marché des patients métastatiques alors que son concurrent Roche devrait pénétrer le marché adjuvant beaucoup plus large, mais les deux produits devraient se retrouver face à face. Selon les estimations de ventes des analystes, le produit d'AstraZeneca devrait atteindre les 3,2 milliards de dollars, contre 5 milliards pour celui de Roche.

Oddo BHF estime que cette bonne nouvelle devrait rassurer les investisseurs après la chute du titre suite à des résultats mitigés en cardiologie et des rumeurs de rapprochement avec Bristol Myers Squibb. Le broker salue l'innovation chez AstraZeneca, un portefeuille diversifié, un risque générique gérable et une croissance supérieure à celle du secteur.

La recommandation est à surperformance avec un objectif de cours de 16 500 pence, soit un potentiel de hausse d'environ 37%.

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