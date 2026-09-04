Oddo BHF reste positif sur Commerzbank alors que le dossier UniCredit avance

Oddo BHF réaffirme son opinion "surperformance" et son objectif de cours de 45 EUR sur Commerzbank, alors que nous entrons, selon lui, dans une phase décisive de la "saga M&A UCG-CBK" en ce début septembre 2026.
"UniCredit a quasiment remporté le volet capitalistique (sécurisant près de 50% des droits de vote de Commerzbank), mais pas encore les volets juridiques, politiques et opérationnels", souligne l'analyste en charge du dossier.
Selon le bureau d'études, la probabilité d'un contrôle progressif et négocié a augmenté depuis en juin (à plus de 50%), au point de devenir son scénario central, alors que la probabilité d'un scénario de blocage ou de conflit durable, voire d'abandon de l'opération, ressort plus faible (à moins de 20%).
"L'élément clé du changement d'approche est l'observation d'un changement de position à la fois du gouvernement allemand et, de façon plus subtile, du management de Commerzbank, vers un dialogue qui se veut (doit) constructif (au lieu d'hostile)", pointe l'analyste.
Oddo BHF considère néanmoins que l'idée d'une fusion rapide reste peu évidente à ce stade, même si UniCredit est aux portes d'un contrôle de fait. Alors que la banque allemande continue habilement de défendre un scénario stand-alone, le bureau d'études reste positif sur le dossier.
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