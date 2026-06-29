Oddo BHF reste à neutre sur Novo Nordisk

(Zonebourse.com) - Novo Nordisk (-1,05%, à 314,60 couronnes danoises) cède du terrain après avoir aligné six hausses consécutives pour un gain de 13,51%. Outre quelques logiques prises de bénéfices, le titre doit également composer avec une note d'Oddo BHF dans laquelle les analystes évoquent un environnement difficile aux Etats-Unis.

Le broker estime que le deuxième trimestre devrait rester marqué par un environnement difficile outre-Atlantique, malgré le succès du Wegovy oral dans l'obésité.

Parmi les ventes contraires observés par les analystes, il y a la pression sur les prix des GLP-1 dans le diabète et l'obésité, les pertes de parts de marché dans l'insuline et les GLP-1 destinés au diabète, ainsi qu'une base de comparaison élevée liée à la reprise de provision 340B enregistrée l'année dernière.

Hors Etats-Unis, les activités devraient croître d'environ 5%, après une progression de 6% à taux de change constants sur les trois premiers mois de l'année.

Oddo BHF estime toutefois que Novo Nordisk pourrait resserrer son objectif de chiffre d'affaires annuel (actuellement attendu entre -4 et -12%) afin de prendre en compte le succès du Wegovy oral. Les analystes tempèrent en indiquant que cette amélioration "semble déjà reflétée dans les attentes du marché".

Le broker confirme sa recommandation à neutre sur le titre, et sa cible de cours à 305 couronnes danoises, malgré plusieurs catalyseurs "potentiellement positifs attendus au second semestre". Outre la solide performance commerciale de Wegovy oral aux Etats-Unis, il y aura les résultats de phase 3 attendus pour le Zilvekimab dans les maladies rénales et pour l'Efruxifermin dans la MASH (stéatohépatite associée à une dysfonction métabolique). Enfin, les analystes attendent également des décisions réglementaires concernant les produits Mim8 (hémophilie) et CagriSema (obésité et diabète de type 2).

Il faut toutefois tempérer l'arrivée potentielles de ces catalyseurs car Novo Nordisk est "exposé à un risque structurel sur sa franchise dans l'obésité" expliquent les analystes, notamment avec l'arrivée des génériques en Europe et aux Etats-Unis à partir de la fin 2031.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.