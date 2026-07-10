 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Oddo BHF relève son objectif de cours sur Sodexo en amont du CMD
information fournie par Zonebourse 10/07/2026 à 14:51

Le nouveau CEO précisera la feuille de route du groupe à l'Investor Update le 16 juillet.

Selon Oddo BHF, l'Investor Update devrait marquer un reset opérationnel de Sodexo, face à une sous performance surtout interne, notamment aux USA : organisation complexe, ERP multiples, déficit d'exécution et d'intensité commerciale.

L'analyste estime que le plan devrait viser simplification, renforcement commercial et retour à une croissance rentable, sans sacrifier marge ni cash.

"2027 devrait être une année de transition avant une accélération progressive" indique l'analyste.

Le CMD devrait fixer les objectifs 2027-2030. Oddo BHF s'attend à une légère accélération de la croissance organique, à 2,8%e après 1,5%e en 2026, et une marge d'EBIT en faible progression ( 10 bp), à 3,4%e.

Oddo BHF estime que l'amélioration opérationnelle devrait surtout se matérialiser sur 2028-2030e, avec une croissance organique de >3% et une expansion de marge plus visible, autour de 35/ 40 pb par an.

Les estimations d'EBIT et BPA 2027-2030e de l'analyste ressortent 3% en dessous du consensus.

"Les capex devraient remonter à c.2,5% du CA sur 2027/2030e, contre 1,8% historiquement, pour renforcer le commercial, l'offre, le digital et la tech. Cette stratégie pèserait sur le FCF, attendu à >300 MEUR par an contre >400 MEUR sur 2018/2026e, avec une conversion EBIT/FCF autour de 30% contre 40%" rajoute le bureau d'analyse.

Oddo BHF maintient sa recommandation Surperformance sur Sodexo et relève son objectif de cours à 60 EUR (contre 46 E) en amont du CMD "qui devrait offrir plus de visibilité sur la trajectoire moyen terme".

"Nous continuons d'apprécier : 1/ son profil défensif, avec 55% du CA sur des secteurs peu sensibles à la macroéconomie ; 2/ le potentiel d'amélioration opérationnelle très significatif, bien que nous sommes conscients que sa mise en oeuvre prendra du temps ; 3/ la valorisation à 12,6x VE/EBIT 2027e, soit une décote de 20% par rapport à Compass (contre une décote historique moyenne de 15%) qui reflète le différentiel de performance opérationnelle et de track record" souligne Oddo BHF en conclusion de son étude.

Valeurs associées

SODEXO
52,950 EUR Euronext Paris -1,58%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 10/07/2026 à 14:51:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 338,97 +0,15%
2CRSI
30,7 -3,46%
Pétrole Brent
75,76 -0,18%
SOITEC
98 -5,86%
STELLANTIS
4,841 +3,64%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank