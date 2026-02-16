Oddo BHF relève sa cible de cours sur AstraZeneca
Le groupe financier estime que le laboratoire suédo-britannique entame 2026 avec un profil de croissance attractif d'ici à 2030. Sa force, selon les analystes, est qu'il peut "investir massivement dans son pipeline tout en continuant à accroître sa rentabilité". Ils ajoutent que "cette discipline financière, combinée à une exécution commerciale remarquable (mix-produit attractif aujourd'hui qui compense la pression attendue sur Farxiga), reste un élément différenciant majeur". Ce traitement, à l'origine contre le diabète de type 2, depuis utilisé contre l'insuffisance cardiaque et la maladie rénale chronique, va entrer dans une phase de forte pression concurrentielle et réglementaire avec l'expiration de brevets.
Oddo BHF table sur une année 2026 chargée sur le plan clinique ce qui permettra à la société de ne pas être tributaire d'un seul résultat sur le court et le long terme.
