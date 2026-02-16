 Aller au contenu principal
Oddo BHF relève sa cible de cours sur AstraZeneca
information fournie par Zonebourse 16/02/2026 à 16:06

AstraZeneca (-0,13%, à 15 099 pence) bouge peu à la Bourse de Londres malgré l'avis positif d'Oddo BHF qui a maintenu sa recommandation à surperformance sur le titre tout en relevant sa cible de cours de 14 100 à 16 500 pence.

Le groupe financier estime que le laboratoire suédo-britannique entame 2026 avec un profil de croissance attractif d'ici à 2030. Sa force, selon les analystes, est qu'il peut "investir massivement dans son pipeline tout en continuant à accroître sa rentabilité". Ils ajoutent que "cette discipline financière, combinée à une exécution commerciale remarquable (mix-produit attractif aujourd'hui qui compense la pression attendue sur Farxiga), reste un élément différenciant majeur". Ce traitement, à l'origine contre le diabète de type 2, depuis utilisé contre l'insuffisance cardiaque et la maladie rénale chronique, va entrer dans une phase de forte pression concurrentielle et réglementaire avec l'expiration de brevets.

Oddo BHF table sur une année 2026 chargée sur le plan clinique ce qui permettra à la société de ne pas être tributaire d'un seul résultat sur le court et le long terme.

Valeurs associées

ASTRAZENECA
15 089,000 GBX LSE -0,19%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

Fermer

