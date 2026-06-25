Oddo BHF optimiste sur Santander et CaixBank, moins sur Unicaja Banco

(Zonebourse.com) - Dans une note sur les banques espagnoles, Oddo BHF fait le point et dévoile celle qui lui semble la plus attractive (Santander) et celle qui lui apparaît comme la moins attrayante (Unicaja Banco).

Le broker estime que le secteur bancaire espagnol semble solide et rentable, mais il considère que le potentiel d'amélioration des performances opérationnelles, s'il existe encore, est dorénavant moins évident. Par conséquent, Oddo BHF privilégie les établissements disposant d'un degré élevé de diversification, soit géographique à l'instar de Santander, soit par métier (CaixaBank). Les analystes restent toutefois plus prudents sur les dossiers essentiellement domestiques et sur BBVA compte tenu, par ailleurs des niveaux de valorisation exigeants à ce stade.

Les dernières données de la Banque d'Espagne, datant d'avril 2026, indiquent une croissance annuelle moyenne toujours supérieure à 3% du crédit au secteur privé dans le pays. Pour le crédit aux ménages, elle s'établit à 2,4% et pour le crédit aux entreprises à 3,7%, ce qui confirme la solide dynamique observée dès le quatrième trimestre 2024 par rapport à la croissance du PIB.

En guise de conclusion, Oddo BHF pense que le principal enjeu pour le secteur en Espagne "est dorénavant la soutenabilité de son niveau élevé de rentabilité dans un contexte de marges a priori moins favorable que sur la période 2022-24".

Sur Santander, la recommandation est à surperformance avec une cible de cours de 13,80 euros, tandis que sur Unicaja Banco, l'avis est à sous-performance, avec un objectif de cours de 2,60 euros.

Oddo BHF est également à surperformance sur CaixaBank et vise 13,80 euros.

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