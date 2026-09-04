Oddo BHF maintient son conseil sur Bastide après la publication du chiffre d'affaires

Oddo BHF confirme son conseil à Surperformance sur Bastide et fixe son objectif de cours à 310 EUR après la publication du chiffre d'affaires sur l'exercice.

Bastide a publié un chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2025-26 (clôture juin 2026) à 122 MEUR ie. 6,4% en données organiques un peu au-dessus des attentes d'Oddo BHF.

Sur l'année, l'analyste rappelle que le chiffre d'affaires se monte à 482,9 MEUR, soit une croissance de 7,6% dont 7,8% en organique. Bastide a réitéré son objectif de MOP courante autour de 9%.

Techniquement, en début d'exercice, le management avait guidé sur au moins 510 MEUR hors cessions, et Oddo BHF tablait plutôt sur 507 MEURe (ie. 475 MEURe pro-forma), or le chiffre d'affaires ressortirait à près de 526 MEURe avec Experf selon l'analyste.

Oddo BHF note que Bastide dépasse donc les attentes, ce qui augure d'un niveau de MOP plutôt dans le haut de la guidance (?9%).

Pour rappel, l'analyste tablait sur 9,1%, compte tenu d'un chiffre d'affaires solide et d'un bon mix (Prestations/58,5% du CA : 10%).

L'analyste indique également que Bastide vise plus de 500 MEUR pour 2026-27e ie. seulement 3,5%, ce qui lui semble bas.

(Oddo BHF : 510 MEURe).

Sur les niveaux actuels (PE 27 : ?13x - EV/EBITDA 27 : 3.9x) le titre apparaît

structurellement décoté selon Oddo BHF.

"Reste que le dossier présente toutefois une liquidité réduite et une sensibilité aux dépenses de santé (France : >70% du CA)" rajoute le bureau d'analyse.