Oddo BHF maintient sa recommandation surperformance sur Imerys
information fournie par Zonebourse 23/02/2026 à 11:09

Oddo BHF reste à surperformance sur le titre Imerys avec un objectif de cours inchangé à 35 euros.

"La loi des séries continue et rien ne change. Imerys a une nouvelle fois déçu le marché, non pas par la publication de ses chiffres 2025 ni par sa guidance mais sans doute à cause de la baisse du dividende. Dans l'ensemble, 2025 n'a pas été une bonne année, mais nous considérons la faiblesse actuelle comme un bon point d'entrée, car nous pensons que le litige amiante pourrait être résolu d'ici quelques semaines", a souligné l'analyste pour justifier sa décision.

Lors de la présentation de ses résultats jeudi dernier, le conseil d'administration a indiqué qu'il proposera un dividende ordinaire en numéraire de 0,75 EUR par action lors de l'Assemblée Générale des actionnaires du 12 mai prochain. Il est en repli par rapport à celui de 2024 : 1,45 EUR par action.

L'estimation d'Ebitda 2026 d'Oddo BHF reste inchangée à 600 MEUR mais a ajusté ses BPA, compte tenu d'une hausse des D&A (dotations aux amortissements et dépréciations) et de frais financiers.

L'analyste ajoute que "le management a affiché une certaine prudence comme à son habitude concernant les perspectives 2026".

Jeudi, Imerys a indiqué qu'il conditionnait ses perspectives de croissance annuelle à une meilleure visibilité économique, compte tenu de l'atonie des marchés en ce début d'exercice 2026. Dans l'attente, le groupe spécialisé dans la production et la transformation des minéraux industriels mise sur la rigueur opérationnelle de ses axes stratégiques et sur l'accélération de l'innovation pour maintenir sa résilience.

Pour Oddo BHF, "au delà de cette prudence, sans doute excessive, au regard des publications des comparables, notamment aux Etats-Unis, le
free cash flow 2026 devrait s'améliorer nettement. Le broker pense notamment "à la fin du programme de Capex stratégique dans le lithium, à un besoin en fonds de roulement en baisse (réduction des stocks RAC vs 40 MEUR en 2025), à un éventuel retour du dividende de TQC (Talc de Quercy : entité spécifique liée aux activités d'extraction et de transformation de talc d'Imerys) à un paiement du dividende 2025 plus faible et à une maîtrise des Capex récurrents (250 MEUR)".

