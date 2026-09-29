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Oddo BHF conforte son avis positif sur TotalEnergies
information fournie par Zonebourse 29/09/2026 à 11:55

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En dépit d'un repli du titre en séance au sein du CAC 40 (-1,82% à 78,54 euros) Oddo BHF maintient sa recommandation surperformance sur TotalEnergies et rehausse son objectif de cours de 85 à 88 euros. Le broker justifie sa décision en soulignant le message très confiant délivré par la direction du géant pétrolier quant à ses perspectives à l'occasion de sa journée investisseurs hier, malgré les perturbations actuelles sur les marchés de l'énergie. Le groupe a d'ailleurs confirmé l'ensemble de ses objectifs à horizon 2030.

Un positionnement unique et une rentabilité solide au sein des majors

"Cette journée investisseurs confirme, selon nous, le positionnement unique de TotalEnergies parmi les majors. Le groupe combine la meilleure visibilité de croissance du secteur, une rentabilité parmi les plus élevées avec un ROACE attendu de 13-14% à 60 dollars/baril et de 17-18% à 80 USD/baril, un portefeuille GNL de premier plan et une activité électrique qui devient progressivement créatrice de valeur. La hausse de 10 MdUSD du free cash-flow attendue d'ici 2030, l'abaissement du point mort à 35 USD/baril et la poursuite de la croissance des distributions renforcent encore la qualité du dossier. Malgré la forte surperformance récente du titre, nous estimons que le marché

continue de sous-valoriser la qualité des actifs et le potentiel d'iPower", explique Oddo BHF qui fait de TotalEnergies l'une de ses principales convictions sectorielles.

Révision à la hausse des prévisions de bénéfices pour 2026

L'analyste relève ses estimations de bénéfice par action (BPA) de 27% en 2026. Cette révision intègre un scénario de prix du Brent porté à 90 USD/baril et des marges de raffinage plus élevées à 20 USD/baril. C'est ce changement de modèle qui justifie le relèvement de la cible à 88 euros.

Un portefeuille GNL résilient face à la crise du détroit d'Ormuz

En outre, Oddo BHF rapporte que la direction de TotalEnergies a insisté sur les conséquences de la crise du détroit d'Ormuz sur le marché gazier mondial : "La perte temporaire de volumes qataris accentue les tensions à court terme et repousse la vague d'offre attendue, soutenant les prix (bientôt à 30 USD/million british thermal units - Mbtu). La demande mondiale de GNL est attendue en croissance de 5 à 8%/an entre 2028 et 2035."

Dans cet environnement, TotalEnergies bénéficie d'un portefeuille résilient grâce à ses positions stratégiques aux Etats-Unis, à l'intégration croissante de ses volumes et à ses contrats long terme indexés sur le pétrole. Signe de cette robustesse : contrairement à plusieurs concurrents, le groupe n'a d'ailleurs déclaré aucun cas de force majeure à ses clients en 2026.

Les objectifs opérationnels dans le GNL ont ainsi été relevés avec une production attendue à 28 Mtpa (millions de tonnes par an) en 2030 et des ventes à 45 Mtpa, soit une croissance de plus de 10% par an. Cette activité doit générer 4-5 MdsUSD de CFFO (cash flow opérationnel) additionnel à horizon 2030.

Généreuse politique de retour aux actionnaires

Soutenus par la hausse des prix du pétrole, le trading et les marges de raffinage, les bénéfices de TotalEnergies au 2e trimestre ont atteint leur plus haut niveau depuis près de trois ans.

Pour rappel, la société a annoncé hier lors de cette journée investisseurs qu'elle va porter ses rachats d'actions à 2,5 MdsUSD au 4e trimestre, contre 1,5 MdUSD lors des derniers trimestres, puis prévoit une enveloppe prévue entre 2 et 2,5 MdsUSD au 1er trimestre 2027. La compagnie pétrolière entend également augmenter son dividende de plus de 5% par an jusqu'en 2030 et vise une redistribution équivalente à 40% de ses flux de trésorerie.

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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 29/09/2026 à 11:55:00.

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