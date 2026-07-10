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Oddo BHF confirme son conseil sur Kaufman & Broad après les résultats du 1er semestre
information fournie par Zonebourse 10/07/2026 à 17:10

Au titre de son premier semestre, Oddo BHF estime que le groupe Kaufman & Broad a publié des résultats proches des attentes.

L'analyste note une quasi-stabilité du chiffre d'affaires de 0,3% à 500,9 MEUR (495,3 MEURe) qui bénéficie d'une progression du Tertiaire ( 44,6% à 123,8 MEUR) alors que le Logement recule de 9,2%, la marge opérationnelle est de 8% en progression de 30pb avec une très légère baisse du taux de marge brute de 10pb à 20,9% et le résultat net au 2ème trimestre est quasi stable à 11,7 MEUR contre 11,6 MEUR au 2ème trimestre 2025.

Au-delà de l'évolution de la profitabilité sur la période, Oddo BHF retient surtout de cette publication que la légère hausse des réservations en volume ( 0,5%) est une excellente performance puisque le secteur aurait enregistré une baisse sur la période de plus de 23%.

L'analyste a également noté que pour l'exercice 2026, le groupe renouvelle ses objectifs d'un chiffre d'affaires qui devrait se situer à un niveau comparable à celui de l'exercice 2025 avec une marge opérationnelle courante qui devrait être proche de 8%.

Oddo BHF maintient son opinion Neutre sur le titre avec un objectif de cours de 35 EUR

"Au final, dans un contexte compliqué, le groupe Kaufman & Broad démontre toujours une bonne capacité de résistance de ses réservations avec une excellente profitabilité" rajoute le bureau d'analyse en conclusion.

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KAUFMAN ET BROAD
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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 10/07/2026 à 17:10:00.

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