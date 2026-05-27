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Oddo BHF confirme son conseil sur Indra Sistemas après la nomination d'un nouveau CEO
information fournie par Zonebourse 27/05/2026 à 10:56

Indra Sistemas a annoncé hier après bourse l'approbation de la nomination de Josep Maria Recasens comme CEO.

Oddo BHF indique que Josep Maria Recasens était depuis 2021 Chief Strategy Officer de Renault Group, CEO de la division EV Ampère, et Président de l'ANFAC depuis 2024.

Oddo BHF estime que le choix de Josep Maria Recasens semble être le plus logique car il combine à la fois les accointances politiques qui semblaient exigées par une partie du conseil d'administration et un solide profil industriel, qui semble particulièrement important alors qu'Indra doit mener de front l'exécution et/ou le ramp-up de nombreux contrats industriels majeurs (8x8 Dragon, Radars pour le FAA, PEMs - dont les programmes ATP, le contrat de Mobilité pour Transport for London).

Oddo BHF confirme son opinion Neutre sur Indra avec un objectif de cours inchangé de 58 E.

"Nous n'écartons toutefois pas le risque que le changement de CEO entraine d'autres changements au sein des couches inférieures de management, perturbant la capacité d'exécution du groupe" indique le bureau d'analyse.

"Avec cette toute nouvelle équipe de direction nous restons, à ce stade, dans le flou concernant les priorités stratégiques, notamment concernant une éventuelle fusion avec EM&E" rajoute Oddo BHF.

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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 27/05/2026 à 10:56:00.

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