Oddo BHF apprécie les trimestriels d'Autoliv

(Zonebourse.com) - Autoliv se redresse très légèrement à la Bourse de Stockholm ( 0,39%, à 1 168,50 couronnes suédoises) après un lourd repli de 3,40% vendredi, consécutif à la publication de ses comptes trimestriels.

Dans une étude, Oddo BHF estime que les résultats du deuxième trimestre dévoilés sont globalement conformes aux attentes. Le chiffre d'affaires de l'équipementier automobile a atteint 2,80 milliards de dollars, en hausse de 3,3% ou de 1% à changes constants. De son côté, l'Ebit ajusté a progressé de 8%, à 270 millions de dollars, soit une marge de 9,6%, en hausse de 40 points de base.

En ce qui concerne les perspectives annuelles, elles sont restées inchangées : une croissance organique des ventes globalement stables, une marge opérationnelle ajustée comprise entre 10,5 et 11% et un flux de trésorier opérationnelle d'environ 1,2 milliard de dollars.

Pour Oddo BHF, Autoliv a affiché une nouvelle performance robuste au deuxième trimestre, avec une amélioration de la marge en dépit d'une production auto mitigée et de l'inflation des coûts. Pour les analystes, les objectifs 2026 peuvent sembler ambitieux, mais ils rappellent que la société a historiquement réussi à obtenir les compensations espérées, s'appuyant sur son positionnement concurrentiel favorable qui lui confère un pouvoir de négociation rare dans le secteur.

L'avis d'Oddo BHF est à surperformance sur le titre Autoliv, avec un objectif de cours de 1 320 couronnes suédoises, ce qui représente un potentiel de hausse d'environ 13%.

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