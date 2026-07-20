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Oddo BHF apprécie les trimestriels d'Autoliv
information fournie par AOF 20/07/2026 à 09:56

(Zonebourse.com) - Autoliv se redresse très légèrement à la Bourse de Stockholm ( 0,39%, à 1 168,50 couronnes suédoises) après un lourd repli de 3,40% vendredi, consécutif à la publication de ses comptes trimestriels.

Dans une étude, Oddo BHF estime que les résultats du deuxième trimestre dévoilés sont globalement conformes aux attentes. Le chiffre d'affaires de l'équipementier automobile a atteint 2,80 milliards de dollars, en hausse de 3,3% ou de 1% à changes constants. De son côté, l'Ebit ajusté a progressé de 8%, à 270 millions de dollars, soit une marge de 9,6%, en hausse de 40 points de base.

En ce qui concerne les perspectives annuelles, elles sont restées inchangées : une croissance organique des ventes globalement stables, une marge opérationnelle ajustée comprise entre 10,5 et 11% et un flux de trésorier opérationnelle d'environ 1,2 milliard de dollars.

Pour Oddo BHF, Autoliv a affiché une nouvelle performance robuste au deuxième trimestre, avec une amélioration de la marge en dépit d'une production auto mitigée et de l'inflation des coûts. Pour les analystes, les objectifs 2026 peuvent sembler ambitieux, mais ils rappellent que la société a historiquement réussi à obtenir les compensations espérées, s'appuyant sur son positionnement concurrentiel favorable qui lui confère un pouvoir de négociation rare dans le secteur.

L'avis d'Oddo BHF est à surperformance sur le titre Autoliv, avec un objectif de cours de 1 320 couronnes suédoises, ce qui représente un potentiel de hausse d'environ 13%.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 20/07/2026 à 09:56:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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