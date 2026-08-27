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Oddo BHF ajuste légèrement son scénario 2026 sur ID Logistics
information fournie par Zonebourse 27/08/2026 à 12:44
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ID Logistics a publié hier soir des résultats au 1er semestre légèrement supérieurs aux attentes d'Oddo BHF.

Pour un chiffre d'affaires déjà publié de 2 085 MEUR en croissance de 18,3% ( 20% lfl), le ROC s'élève à 81 MEUR (contre 78 MEURe) soit une MOC en hausse de 20 pb à 3,9%. Le résultat net part du groupe s'établit quant à lui à 26 MEUR (contre 25 MEURe) en hausse de 17%.

Oddo BHF estime qu'avec une très forte croissance organique au 1er semestre ( 20%) et 17 contrats démarrés, l'amélioration de la marge opérationnelle courante de 20 pb à 3,9% est une très belle performance pour le groupe (bonne montée en productivité des dossiers démarrés en 2025 et maîtrise des coûts des nouveaux dossiers lancés au 1er semestre 2026).

Par zones géographiques, Oddo BHF note la belle amélioration de 20pb de la marge en France (MOC de 4%) dans un marché plus mature. L'international se porte bien également selon l'analyste avec une MOC de 3,85% en hausse de 15 pb malgré l'ouverture d'un nouveau pays (Australie).

Oddo BHF souligne que la saisonnalité est forte pour le groupe avec une rentabilité toujours plus élevée au 2ème semestre (volumes plus forts en fin d'année).

L'analyste note également que la génération de trésorerie est bonne au 1er semestre (FCF hors IFRS16 de 60 MEURe) grâce à la rentabilité en hausse et à la bonne gestion du BFR et ce malgré des CAPEX qui restent élevés (104 MEUR au 1er semestre soit 5% du CA, 205 MEURe sur l'année soit 4,7% du CA).

Oddo BHF juge que la structure financière est ainsi très solide avec une dette financière nette de 155 MEUR (1 465 MEUR en incluant les dettes locatives) soit un ratio dette nette/Ebitda de 0,6x.

Oddo BHF laisse son objectif de cours inchangé à 500 EUR et maintient son conseil à Surperformance.

Suite à cette publication Oddo BHF ajuste légèrement son scénario 2026 prenant en compte la dynamique commerciale intacte à l'international : i/ CA de 4 370 MEUR contre 4 300 MEUR en croissance de 17% ( 18% lfl : 5% France, 22% International) et ii/ ROC de 196 MEUR soit une MOC de 4,5% ( 10 pb).

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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 27/08/2026 à 12:44:00.

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