Oddo BHF abaisse son objectif de cours sur STEF
information fournie par Zonebourse 16/03/2026 à 15:03
Selon Oddo BHF, le management a souligné une année contrastée, marquée par une bonne dynamique commerciale avec le franchissement du cap des 5 MdEUR de CA ( 6.6% dont 4.7% lfl) mais une dégradation des résultats avec un ROC en baisse de 10% à 200 MEUR (MOC de 3,9% en baisse de 80pb), pénalisé par les difficultés d'intégration en Belgique et aux Pays-Bas, la fragilité de certaines acquisitions (dont TDL) et des surcoûts en Italie.
L'analyste note également que l'exercice a subi un choc fiscal exceptionnel, le taux d'imposition ayant fortement augmenté à 41,7% (contre 25,4% en 2024) sous l'effet de la surtaxe d'IS en France ( 12 MEUR en 2025, reconduite en 2026) et du redressement TVA en Italie (29,4 MEUR), ramenant le résultat net part du groupe à 84 MEUR.
"La direction anticipe une normalisation progressive des charges exceptionnelles et une montée en puissance des synergies M&A, permettant un rebond progressif des marges dès 2026, avec un levier plus marqué à l'international" souligne le bureau d'analyse.
Le groupe s'attend à un redressement significatif des résultats, même si le bénéfice net restera inférieur aux niveaux records de 2023-2024, pénalisé notamment par une fiscalité durablement plus lourde en France.
Oddo BHF ajuste légèrement son scénario 2026 au niveau du résultat net part du groupe prenant en compte une fiscalité toujours lourde en France : CA de 5 275 MEUR en croissance de 3% ( 2%lfl), ROC de 229 MEUR (MOC de 4.3%, 40pb) et résultat net part du groupe de 140 MEUR (contre 148 MEUR auparavant).
Oddo BHF estime que si les risques restent concentrés sur la bonne intégration des acquisitions réalisées au cours des derniers trimestres et la bonne gestion des investissements, la trajectoire d'amélioration progressive des marges associée à une discipline financière renforcée, offrent un potentiel de revalorisation intéressant sur le titre.
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