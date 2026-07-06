Oddo BHF abaisse sa cible sur Adocia

Adocia trébuche à la Bourse de Paris peu après l'ouverture (-3,82%, à 4,284 euros). Vendredi soir, la société a annoncé l'expiration du droit exclusif de Sanofi pour la négociation d'un partenariat sur M1Pram.

Avec cette expiration, Adocia a décidé de mettre en pause le développement de M1Pram et continuera d'évaluer ses perspectives au fil de l'évolution des traitements pour le diabète de type 1.

M1Pram est une combinaison fixe d'analogues de l'insuline et de l'amyline qui a pour ambition de répondre au besoin médical non couvert de l'obésité chez les personnes insulino-dépendantes, en particulier les personnes atteintes d'un diabète de type 1.

Selon Olivier Soula, directeur général et cofondateur d'Adocia, la société a décidé de se focaliser "sur le développement de nos plateformes d'administration de peptides du métabolisme, en particulier sur BioChaperone, la plus stratégique car elle répond à l'intérêt récent du marché pour les co-formulations et les formulations multidoses".

Pour Oddo BHF, le prochain catalyseur pour la société est l'avancement du dossier réglementaire pour la mise sur le marché de BC Lispro en Chine (20 millions de dollars de paiements d'étape à l'autorisation).

Les analystes ont maintenu leur recommandation à neutre, avec une cible abaissée de 6,30 à 4,80 euros. Avec l'annonce de vendredi soir, le déclenchement de paiements d'étapes issus d'un potentiel accord sur M1Pram est décalé de 2026 à 2028.