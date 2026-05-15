Oddo BHF abaisse sa cible Burberry
information fournie par Zonebourse 15/05/2026 à 12:57
Oddo BHF estime que la trajectoire de redressement du groupe est confirmée après les résultats annuels 2025/2026, marqués par un retour à une croissance positive et une amélioration de la profitabilité.
Le courtier rapporte que la capacité du groupe à retrouver à moyen terme des marges EBIT de l'ordre de 16 à 19%, "reste toutefois incertaine, dans un contexte macroéconomique difficile et avec des dépenses marketing qui devraient rester élevées pour soutenir le trafic en boutiques.
La note souligne également que le potentiel d'amélioration de la marge brute apparaît désormais limité, celle-ci ayant déjà atteint près de 78% en 2025/2026. Oddo BHF indique avoir abaissé son objectif de cours afin d'intégrer un paramètre de risque plus élevé dans sa valorisation.
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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 15/05/2026 à 12:57:00.
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