Oddo BHF a ajusté ses estimations sur CRH
information fournie par Zonebourse 23/02/2026 à 11:35
Oddo BHF estime que CRH a besoin de générer une croissance de 5,5% de croissance d'EBITDA en 2026 en organique pour atteindre le milieu de fourchette de sa guidance de 8,3 Md$.
"CRH anticipe toujours une inflation des coûts pour 2026 (main-d'oeuvre, matières premières, services, maintenance). Le groupe table sur des hausses de prix et une nouvelle progression des marges" indique le bureau d'analyse.
Oddo BHF a ajusté ses estimations pour intégrer la publication des résultats 2025.
L'analyste a intégré la guidance 2026 au niveau de l'EBITDA mais aussi et surtout les éléments au niveau des frais financiers et de l'impôt.
Ses estimations se situent toujours dans le milieu de fourchette de la guidance du groupe pour 2026.
Oddo BHF confirme son conseil neutre sur le titre et laisse son objectif de cours inchangé à 120 $.
"Nous apprécions toujours la valeur et son potentiel mais nous pensons que le titre présente un potentiel de surperformance plus limité après la belle performance 2025 bouclée par l'entrée dans le S&P" indique Oddo BHF en conclusion.
Valeurs associées
|124,050 USD
|NYSE
|-1,17%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 23/02/2026 à 11:35:00.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.
BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).
Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.
Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.
Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.
A lire aussi
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite
-
Des véhicules de la gendarmerie ont été réquisitionnés lundi pour permettre aux élèves de Courcoury de faire leur rentrée scolaire. La commune de Charente-Maritime est cernée par les eaux depuis plusieurs jours.
-
La vigilance reste rouge dans trois départements, mais une lente décrue se confirme dans l'ouest de la France, où les écoliers de la zone A ont pu effectuer une rentrée presque "normale" lundi après les vacances d'hiver. La Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire et ... Lire la suite
-
Résignés par la lenteur du processus politique ou convaincus d'être inéligibles à la future loi actuellement en débat au Parlement, des Français continuent d'aller en Belgique pour bénéficier d'une aide à mourir, même s'ils préféreraient que ce soit en France. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer