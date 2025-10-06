OCTOPUS BIOSAFETY : OCTOPUS et TAW dévoilent le Poultry XO, premier robot issu de leur partenariat

AURAY, le 6 octobre 2025 : Octopus Biosafety (Euronext Access Paris FR0013310281, MLOCT) pionnier de la robotique avicole et filiale du groupe américain TAW, leader dans la robotisation du Facility Management annonce le lancement du Poultry XO, première solution robotique co-développée par les deux partenaires. Après plusieurs mois d'études et de conception, cette nouvelle génération de robots sera prochainement déployée en exploitation à grande échelle.

Le Poultry-XO vise à :

alléger la charge de travail des éleveurs,

accroître l'efficacité sur les tâches répétitives,

améliorer les conditions d'élevage,

contribuer à de meilleures performances techniques et économiques.

Cette étape constitue un jalon majeur dans la feuille de route conjointe d'Octopus et TAW. Le Poultry XO est désormais préparé pour une implantation progressive sur les marchés stratégiques d'Octopus: États?Unis, Brésil, Middle East et Australie.

À propos d'Octopus:

Octopus est spécialisé dans le développement et l'industrialisation de solutions robotiques et numériques au service de la performance des élevages avicoles.

À propos de TAW

TAW conçoit des technologies robotiques et d'IA dédiés au Facility Management.

Contacts

ipo@octopusbiosafety.com

Avertissement

Certaines déclarations de ce communiqué peuvent constituer des déclarations prospectives. Elles sont soumises à des risques et incertitudes susceptibles d'entraîner des résultats réels différents de ceux anticipés.

Les actions de la société Octopus Biosafety S.A. sont cotées sur Euronext Access Paris (code ISIN FR0013310281 - Mnémonique : MLOCT).

Plus d'informations sur :

www.octopusbiosafety.com