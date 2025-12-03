Chine: nouveau ralentissement des services en novembre, l'optimisme fléchit (indice indépendant)

La croissance des services en Chine a de nouveau ralenti en novembre, à son plus faible niveau en cinq mois, selon un baromètre indépendant publié mercredi, signe d'un moral atone des consommateurs chinois, tandis que l'industrie manufacturière continue de s'enfoncer.

Le quartier d'affaires de Lujiazui, à Shanghaï (illustration) ( AFP / JADE GAO )

Indicateur clé pour évaluer la consommation chinoise, l'indice d'activité des directeurs d'achat (PMI) pour le secteur des services, calculé par S&P Global et l'agence RatingDog, a ralenti à 52,1 points en novembre, contre 52,6 en octobre et 52,9 en septembre.

Ce chiffre reste supérieur au seuil de 50 points qui traduit une expansion de l'activité. En deçà, il s'agirait d'une contraction.

La deuxième économie mondiale fait face à une longue crise du secteur immobilier qui pèse sur les finances des collectivités locales et la consommation, alimentant l'essoufflement du secteur des services dans son ensemble.

"Parallèlement, les effectifs ont continué de diminuer. L'optimisme des prestataires de services quant aux perspectives à 12 mois s'est également effrité", constate le communiqué accompagnant l'indicateur, pointant aussi des "pressions sur les marges de bénéfices" sur fond de tensions déflationnistes.

Un ralentissement marqué de la consommation pourrait mettre en péril l'objectif de croissance économique d'environ 5% fixé pour 2025 par l'Etat-parti chinois.

D'autant que le secteur manufacturier, durement éprouvé par l'offensive douanière des Etats-Unis, continue de s'enfoncer en dépit de la trêve commerciale conclue fin octobre par les présidents chinois et américain Xi Jinping et Donald Trump.

L'activité manufacturière en Chine s'est contractée en novembre pour le huitième mois consécutif, selon des chiffres officiels publiés dimanche.

Et un indice PMI de RatingDog-S&P Global publié lundi a fait état d'une contraction du secteur manufacturier, avec un PMI tombé à 49,9 contre 50,6 le mois précédent.

"La progression des nouvelles commandes à l'exportation", rare point positif, "pourrait en partie refléter une amélioration du climat des affaires suite à l'accord commercial sino-américain, plutôt qu'une véritable reprise de la demande extérieure", note Zichun Huang, analyste du cabinet Capital Economics.

"Le trafic de conteneurs dans les ports chinois est resté quasiment inchangé par rapport à octobre. Dans la mesure où la demande s'est effectivement améliorée, elle n'a guère contribué à soutenir la production, compte tenu des niveaux de stocks déjà élevés" emmagasinés durant la guerre commerciale, constate-t-elle.