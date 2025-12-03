Quadient signe un accord en vue d’acquérir CDP Communications

(AOF) - Quadient a signé un accord en vue de l’acquisition de CDP Communications, partenaire historique de Quadient et l’une des sociétés importantes dans le domaine de l’accessibilité et l’automatisation des documents. Cette opération renforce l’engagement de Quadient en faveur de l’inclusion et de l’accessibilité dans les communications clients et constitue une étape majeure dans la réalisation des objectifs stratégiques du plan Elevate to 2030. La finalisation de la transaction est attendue dans les prochains jours.

Désormais intégrées au portefeuille de solutions d'automatisation digitale de Quadient, les capacités avancées de CDP Communications en matière d'automatisation accéléreront l'innovation, renforceront les fonctionnalités de conformité et apporteront davantage d'agilité au développement produit.

Leur technologie simplifie la conversion de documents volumineux en formats accessibles, automatise la validation selon les standards internationaux d'accessibilité et facilite les processus d'adaptation nécessaires pour offrir des expériences clients inclusives à grande échelle.

L'intégration de la technologie de CDP Communications renforce la plateforme phare de gestion des Communications Clients (CCM) de Quadient, reconnue par IDC comme la solution numéro un en parts de marché.

En associant les capacités de CDP Communications aux flux de conception et de diffusion de sa plateforme d'automatisation intelligente, Quadient consolide sa capacité à aider les entreprises à produire des communications conformes, accessibles et personnalisées, sur l'ensemble des canaux numériques et papier.

Les équipes de CDP Communications, basées principalement à Markham, au Canada, rejoindront la filiale canadienne de Quadient afin de garantir la continuité des activités et un processus d'intégration fluide.

