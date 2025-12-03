L'Europe vue en légère hausse, les investisseurs se tournent vers la Fed

Logo de la bourse Euronext près de Paris

par Diana Mandia

Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse prudente mercredi à l'ouverture, dans le sillage du léger rebond de Wall Street la veille, les investisseurs recentrant leur attention sur la réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed) prévue la semaine prochaine.

Les contrats à terme sur indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,05% pour le CAC 40 parisien, de 0,25% pour le Dax à Francfort, de 0,06% pour le FTSE à Londres et de 0,35% pour l'EuroStoxx 50.

Le Stoxx 600 est vu en hausse de 0,23%.

Un certain calme semble être revenu sur les Bourses après un début de semaine agité, alors que les anticipations d'une hausse des taux d'intérêt ce mois-ci au Japon ont déclenché une vague de ventes d'obligations à l'échelle mondiale et exacerbé la débâcle des cryptomonnaies, notamment le bitcoin , entraînant les actions dans leur sillage.

Le marché obligataire japonais s'était quelque peu calmé ces dernières heures, mais la pression persiste et les rendements continuent d'augmenter mercredi en raison des craintes d'une approche "restrictive" de la Banque du Japon à plus long terme. Celui de l'obligation à cinq ans a atteint mercredi son plus haut niveau depuis juin 2008, à 1,385%.

Le bitcoin s'éloigne quant à lui du creux des 10 derniers jours atteint lundi et évolue autour des 93.700 dollars.

Les investisseurs tournent de nouveau vers la nouvelle baisse des taux attendue de la part de la Fed, qui se réunit les 9 et 10 décembre.

"Je ne vois aucune raison pour laquelle (les actions) ne seraient pas bien soutenues jusqu'à la baisse des taux par le FOMC la semaine prochaine", a déclaré Tony Sycamore, analyste de marché chez IG.

Les investisseurs prévoient également une orientation plus accommodante de la prochaine présidence de la Fed, étant donné que Kevin Hassett, conseiller économique de la Maison blanche, est donné favori pour succéder à Jerome Powell.

Le président américain Donald Trump a déclaré mardi qu'il annoncerait le nom de son candidat à la présidence de la banque centrale au début de l'année prochaine.

En Europe, les investisseurs surveilleront de près les déclarations de la présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, devant la commission des Affaires économiques du Parlement européen, prévues à partir de 08h30 GMT, ainsi que les indices PMI définitifs de la zone euro, également attendus dans la matinée.

Les analystes de Deutsche Bank signalent par ailleurs la sous-performance des obligations françaises alors que l'Assemblée nationale examine en deuxième lecture le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 et que l'incertitude règne quant à l'issue du dossier dans un hémicycle fragmenté.

LES VALEURS A SUIVRE :

A WALL STREET

La Bourse de New York a terminé en léger rebond mardi, dans un volume d'échanges modéré et un climat toujours prudent avant la publication vendredi de l'indice PCE des prix.

L'indice Dow Jones a gagné 0,39%, le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 0,25%, et le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 0,59%.

EN ASIE

L'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo a pris 1,14%, porté par les valeurs technologiques, dans le sillage de Wall Street la veille.

Les Bourses chinoises ont perdu du terrain mercredi, le ralentissement de la croissance des services venant s'ajouter aux inquiétudes concernant une économie aux prises avec une crise immobilière prolongée.

L'indice composite de la Bourse de Shanghai et le CSI 300 des grandes capitalisations ont tous deux reculé de 0,51%.

La Bourse de Hong Kong perd 1,22%.

TAUX /CHANGES

Le rendement des Treasuries à dix ans recule de 1,5 point de base à 4,0730%. Le deux ans, le plus sensible aux anticipations sur les taux, perd 2 points de base à 3,4958%.

Le marché obligataire est calme en Europe. Le rendement du Bund allemand à dix ans ressort presque inchangé à 2,7509%, tandis que son homologue à deux ans évolue à 2,0613%.

Le dollar perd 0,25% face à un panier de devises de référence, les investisseurs se positionnant en vue d'une baisse des taux américains.

L'euro avance de 0,24% à 1,1651 dollar.

La roupie indienne, affaiblie, a de sont côté franchi la barre des 90 roupies pour un dollar, prolongeant ainsi sa baisse dans un contexte marquée par l'absence de nouvelles positives concernant un accord commercial avec Washington.

PÉTROLE

Les prix du pétrole sont en légère hausse mercredi, les traders surveillant les progrès des pourparlers visant à mettre fin à la guerre en Ukraine.

Le Brent prend 0,34% à 62,66 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,41% à 58,88 dollars..

L'envoyé spécial de la Maison blanche, Steve Witkoff, et le gendre de Donald Trump, Jared Kushner, se sont entretenus mardi pendant cinq heures avec le président russe Vladimir Poutine, sans faire selon le Kremlin d'avancée majeure en vue d'un éventuel accord.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 3 DÉCEMBRE:

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

FR 08h50 Indice S&P/HCOB des services novembre 50,8 50,8*

(définitif)

Indice S&P/HCOB 49,9 49,9*

composite(définitif)

DE 08h55 Indice S&P/HCOB des services novembre 52,7 52,7*

(définitif)

Indice S&P/HCOB 52,1 52,1*

composite(définitif)

EZ 09h00 Indice S&P/HCOB des services novembre 53,1 53,1*

(définitif)

Indice S&P/HCOB 52,4 52,4*

composite(définitif)

GB 09h30 Indice S&P/CIPS des services novembre 50,5 50,5*

(définitif)

Indice S&P/CIPS 50,5 50,5*

composite(définitif)

EZ 10h00 Prix à la production octobre +0,1% -0,1%

- sur un an -0,4% -0,2%

USA 13h15 Emploi privé (enquête ADP) novembre 10.000 42.000

USA 14h15 Production industrielle septembre +0,0% +0,1%

- sur un an n.d. +0,87%

USA 15h00 Indice ISM manufacturier novembre 52,1 52,4

*première estimation

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)