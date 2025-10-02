Occidental vend son unité OxyChem à Berkshire pour 9,7 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Occidental Petroleum OXY.N a annoncé jeudi la vente de sa division pétrochimique à Berkshire Hathaway

BRKa.N de Warren Buffett pour 9,7 milliards de dollars, alors que le producteur américain de pétrole et de gaz cherche à réduire sa dette.

La vente de l'unité OxyChem, qui fabrique des produits chimiques utilisés pour le traitement des piscines et des produits en vinyle utilisés pour les canalisations d'alimentation en eau et les fournitures médicales, s'ajoute à une série de cessions planifiées par la société basée à Houston, au Texas, au cours des dernières années, afin d'obtenir des liquidités.

Si l'opération est conclue, il s'agira de la plus importante pour Berkshire, le principal actionnaire d'Occidental, depuis l'achat de la compagnie d'assurance Alleghany Corporation en 2022 pour un montant de 11,6 milliards de dollars, et elle permettra à Berkshire d'étendre son portefeuille de produits chimiques au-delà de Lubrizol.

Occidental, l'un des principaux producteurs de produits chimiques de base et de chlorure de polyvinyle aux États-Unis, est aux prises avec un endettement massif, héritage de son acquisition d'Anadarko Petroleum pour 55 milliards de dollars en 2019, lorsqu'il a surenchéri sur son rival Chevron pour s'assurer certains des plus riches champs de pétrole de schiste du Texas.

La société s'est encore plus endettée après avoir conclu l'an dernier l'acquisition, pour 12 milliards de dollars, du producteur privé de pétrole de schiste américain CrownRock, qui a renforcé sa position dans le bassin permien. Sa dette s'élevait à 23,34 milliards de dollars à la fin du mois de juin.

L'accord avec Berkshire, qui devrait être conclu au quatrième trimestre, indique également que l'entreprise se recentre sur ses activités pétrolières et gazières, qui ont représenté 75 % de ses bénéfices totaux l'année dernière.

Au cours des deux premiers trimestres de cette année, l'unité OxyChem a généré un revenu combiné de 2,42 milliards de dollars.

Berkshire, qui détient environ 27 % des actions en circulation d'Occidental, a commencé à prendre des participations dans la société en février 2022, à peu près au moment où la Russie a envahi l'Ukraine.