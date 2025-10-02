Occidental Petroleum progresse grâce à l'accord de vente de son activité chimique pour 9,7 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 octobre - ** Les actions du producteur de schiste Occidental Petroleum OXY.N augmentent de 2,3 % à 48,80 $ avant le marché

** La société déclare qu'elle vendra son activité chimique à Berkshire Hathaway BRKa.N pour 9,7 milliards de dollars

** OXY déclare qu'elle utilisera 6,5 milliards de dollars du produit de la vente pour réduire la dette, ce qui ramènera le total de la dette principale en dessous de l'objectif de 15 milliards de dollars fixé après l'accord avec CrownRock

** La transaction devrait être conclue au cours du quatrième trimestre de 2025

** A la dernière clôture, les actions d'OXY étaient en baisse de 3,4 % depuis le début de l'année