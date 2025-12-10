Adobe intègre les outils Photoshop et Acrobat dans le ChatGPT

Adobe ADBE.O a déclaré mercredi qu'il intégrait ses applications Photoshop, Adobe Express et Acrobat dans ChatGPT, permettant aux utilisateurs d'éditer des images, de concevoir des graphiques et de gérer des PDF dans le chatbot appartenant à OpenAI.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une initiative plus large des fabricants de logiciels tels qu'Adobe visant à intégrer des outils quotidiens dans des plateformes d'IA conversationnelle et à toucher davantage d'utilisateurs tout en réduisant la nécessité de passer d'une application à l'autre.

Adobe a refusé de commenter tout accord financier avec OpenAI et a déclaré que cette initiative visait à présenter ses applications phares à de nouveaux utilisateurs, qui devront s'inscrire auprès d'Adobe pour utiliser les applications dans ChatGPT.

Le déploiement permettra aux applications populaires d'Adobe d'être accessibles aux plus de 800 millions d'utilisateurs actifs hebdomadaires de ChatGPT, élargissant ainsi la portée d'Adobe qui redouble d'efforts pour s'adapter aux changements induits par l'IA sur les marchés de la conception professionnelle.

Il s'agit également d'un pas en avant pour Adobe à un moment où la demande d'interactions plus rapides, basées sur le chat, s'adresse aussi bien aux débutants qu'aux créateurs chevronnés.

Adobe explique que les utilisateurs peuvent saisir une demande dans ChatGPT, par exemple pour peaufiner des photos, créer un graphique, animer des dessins ou résumer un PDF, et déclencher l'outil Adobe correspondant sans quitter l'interface de chat.

Photoshop, Acrobat et Adobe Express sont utilisables gratuitement dans ChatGPT à partir de mercredi sur ChatGPT desktop, web et iOS. Adobe Express pour ChatGPT est déjà disponible sur Android, et la prise en charge de Photoshop et d'Acrobat pour Android devrait suivre prochainement.

Cette initiative s'appuie sur l'annonce faite par Adobe fin octobre , lorsque la société a remanié ses outils d'édition de vidéos et d'images pour permettre aux utilisateurs d'exécuter des tâches par l'intermédiaire d'assistants IA conversationnels .