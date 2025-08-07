Occidental Petroleum en hausse après un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 août - ** Les actions du producteur de schiste Occidental Petroleum OXY.N augmentent de plus de 4 % à 44,26 $ ** La société a battu mercredi les estimations pour le bénéfice du deuxième trimestre, aidée par une production plus élevée ** OXYa déclaré un bénéfice ajusté de 39 cents par action au deuxième trimestre, contre des estimations de 29 cents par action, selon les données compilées par LSEG

** La société a également annoncé 950 millions de dollars de cessions supplémentaires depuis le début du deuxième trimestre, dont 370 millions de dollars ont déjà été réalisés

** Les cessions comprennent également la vente d'une entité qui possède certains actifs de collecte de gaz dans le bassin de Midland à une unité d'Enterprise Products Partners EPD.N pour 580 millions de dollars ** Matt Portillo, analyste chez TPH&Co, déclare que la réduction des dépenses d'investissement et les ventes d'actifs sont "bonnes à voir"

** En incluant les mouvements de la séance, l'action est en baisse de 10,4 % depuis le début de l'année